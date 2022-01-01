“IL PORTABORSE” TWEET: “DUE MINISTRI A CASA COL COVID. UN SEGRETARIO DI PARTITO DI GOVERNO ALTRETTANTO. C'È PREOCCUPAZIONE CHE IL VOTO PER IL QUIRINALE SIA CONDIZIONATO DALLE ASSENZE PER MALATTIA”-
“IL PORTABORSE” TWEET: “DUE MINISTRI A CASA COL COVID. UN SEGRETARIO DI PARTITO DI GOVERNO ALTRETTANTO. C'È PREOCCUPAZIONE CHE IL VOTO PER IL QUIRINALE SIA CONDIZIONATO DALLE ASSENZE PER MALATTIA”-
ZAMPETTI E LENTICCHIE - IL SEGRETARIO GENERALE DEL QUIRINALE, UGO ZAMPETTI, CHE HA SPERATO A LUNGO IN UN MATTARELLA-BIS PER RESTARE IN SELLA AL COLLE, PUO’ TRASFERIRSI IN SENATO: POTREBBE SEGUIRE IL PRESIDENTE USCENTE, CHE DIVENTERA' SENATORE A VITA, COME CONSIGLIERE GIURIDICO O CAPO DELLA SEGRETERIA - E GLI ALTRI? DA EMANUELA D’ALESSANDRO A SIMONE GUERRINI FINO A LUDOVICA RIZZOTTI, ECCO COME SI RICICLERA’ LO STAFF DI MATTARELLA
QUIRINABILE A SUA INSAPUTA - IL RACCONTO DI GIUSEPPE DE RITA: “NEL 2006 MI RITROVAI 19 VOTI AL SECONDO SCRUTINIO. NESSUNO MI AVEVA DETTO ALCUNCHÉ E NAPOLITANO SI ARRABBIO' CON FASSINO - ERA STATO CLEMENTE MASTELLA: MI AVEVA FATTO VOTARE SOLO PER CONTARE I VOTI DI CUI DISPONEVA. È STATO UN PO’ UMILIANTE PER ME SCOPRIRE DI ESSERE STATO VOTATO NON PER MERITI. SARANNO IN TANTI, CON QUESTO PARLAMENTO, A IMMAGINARE UN METODO MASTELLA. CHI È SICURO DEI PROPRI VOTI IN QUESTO MOMENTO?”
QUELLA VOLTA CHE COSSIGA CHIAMO’ MARZIO BREDA DAL QUIRINALE ALLE SEI DEL MATTINO - L’EX PRESIDENTE VOLEVA SAPERE SE IL “CORRIERE” AVEVA MONTATO A REGOLA D'ARTE L'INTERVISTA CHE AVEVA RILASCIATO IL GIORNO PRIMA E IL GIORNALISTA FU COSTRETTO A… - SCALFARO INCARICA IL FEDELE TANINO SCELTA DI INFORMARE LA DIREZIONE DEL “CORRIERE” CHE BREDA NON ERA GRADITO PERCHÉ AVEVA AVUTO LA COLPA DI “COPRIRE” IL SETTENNATO DI COSSIGA - LE CHICCHE NEL LIBRO “CAPI SENZA STATO”
"MARIO, RESTO AL GOVERNO SOLO SE CI SEI TU COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO" - SALVINI MANDA UN AVVERTIMENTO: SE DRAGHI SALE AL QUIRINALE, LA LEGA ESCE DALLA MAGGIORANZA - E’ UN PIZZINO ANCHE AI NUMEROSI SVOLTAPAGNOTTA SEDUTI IN PARLAMENTO ILLUSI CHE SPEDIRE MARIOPIO AL COLLE SIA UNA MOSSA INDOLORE - AVVISO AI NAVIGATI: PER TENERE IN PIEDI LA LEGISLATURA, DRAGHI DEVE RESTARE A PALAZZO CHIGI…