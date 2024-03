24 mar 2024 10:15

“PORTAI DECARO DALLA SORELLA DEL BOSS CAPRIATI E LE DISSE: 'TE LO AFFIDO'”. IL GOVERNATORE DELLA PUGLIA ED EX PM MICHELE EMILIANO NELLA BUFERA PER L'ANEDDOTO RACCONTATO ALLA MANIFESTAZIONE ANTI-MAFIA A SOSTEGNO DEL SINDACO: "UNO GLI AVEVA MESSO UNA PISTOLA DIETRO LA SCHIENA A BARI VECCHIA. LO PRESI E ANDAMMO A CASA DELLA SORELLA DEL BOSS DI QUEL QUARTIERE". IL FORZISTA GASPARRI: “PAROLE SCONCERTANTI DI EMILIANO. SE I BOSS MINACCIANO SI VA IN PROCURA NON A CASA LORO”- LA REPLICA DI EMILIANO: “FRASE FRAINTESA” – VIDEO