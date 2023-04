“POSSIBILE PENSARE CHE L’ALLARME SOLLEVATO DAGLI USA NON SIA STATO TRASFERITO AL DIS?” – JACOPO IACOBONI RICOSTRUISCE LE FALLE NELL’ESFILTRAZIONE DI ARTEM USS: “DEI GIUDICI DECIDONO GLI ARRESTI DOMICILIARI PER UN DETENUTO MOLTO RILEVANTE DAL PUNTO DI VISTA GEOPOLITICO. IL BRACCIALETTO È SENZA GPS. GLI AMERICANI ALLERTANO IL GOVERNO ITALIANO. È POSSIBILE, COME SOSTENGONO ALCUNE RICOSTRUZIONI PROVENIENTI DA FONTE GOVERNATIVA, CHE I SERVIZI DI INTELLIGENCE ITALIANI NON FOSSERO STATI INVESTITI DELLA ESTREMA PERICOLOSITÀ DEL PERSONAGGIO IN QUESTIONE, E CHE TUTTO SIA STATO GESTITO ‘A LIVELLO GIUDIZIARIO’, COME QUALCUNO RIPETE?”

Estratto dell’articolo di Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

ARTEM USS

Ci sono troppe cose che non tornano, nella fuga di Artem Uss, il manager russo, probabilmente già legato ai servizi d Mosca, evaso dagli arresti domiciliari vicino a Milano, che era accusato di acquisto illegale di tecnologie militari violando le sanzioni alla Russia, rivendita illegale di petrolio al mercato nero e riciclaggio di milioni di dollari. Uss era ormai in attesa dell’estradizione negli Stati Uniti, dopo una sentenza della Corte d’appello che dava il via libera.

La Stampa può riferire che è in corso […] uno scaricabarile tra poteri dello stato paragonabile a quello che avvenne dopo la fuga del nazista Herbert Kappler.

KAPPLER E LA MOGLIE

Il maggiore delle Ss sparì nel nulla dall’ospedale del Celio – dov’era detenuto – nella notte tra il 14 e il 15 agosto del 1977. L’allora governo, con quella che si sarebbe poi dimostrata una balla colossale e ridicola, disse che aveva fatto tutto da solo, si era calato da una finestra e chiuso dentro una valigia che gli aveva portato la moglie Anneliese in visita. La donna, disse in una conferenza stampa un imbarazzato (e imbarazzante) Vito Lattanzio, allora ministro della difesa, aveva fatto tutto da sola. See, buonanotte.

KAPPLER

Senza tornare ulteriormente su quella vicenda (si seppe che Kappler era stato aiutato da pezzi dei servizi deviati […]), la prima cosa da notare è che a Uss era stato applicato un braccialetto elettronico, che non era dotato di Gps per localizzarlo e smette di inviare segnali quando è troppo distante dalla centralina, che è dentro casa e manda l’allerta alla Centrale operativa per segnalare l’allontanamento. […] E non si sa neanche che fine abbia fatto il braccialetto, perché non è stato ritrovato […]. Non è stato staccato e lasciato nella casa della fuga.

[…] Uss era controllato dalla compagnia dei carabinieri di Basiglio, che però, a quanto risulta, non avevano ricevuto segnalazioni per attivare alcun controllo speciale, ma solo il controllo routinario.

ARTEM USS

[…] Secondo il canale telegram russo Cheka, molto informato sui servizi interni russi […], «la fuga è stata organizzata da un ex ufficiale delle forze speciali dell’esercito italiano, che vive a Mosca da più di 6 anni. Dopo aver lasciato l’esercito, possedeva una società di sicurezza a Roma, quindi si è trasferito nella Federazione Russa e ha sposato una donna russa. A sua volta, l’italiano ha attirato all'evento un certo numero di persone dalla Croazia. Sono stati utilizzati anche veicoli con numeri croati. Durante la fuga, a Uss è stato consegnato un passaporto russo con un cognome diverso. Uno dei paesi utilizzati per la fuga è la Turchia».

elisabetta belloni foto di bacco

[…] Nell’inchiesta della magistratura italiana sulla fuga, torna però la circostanza che Uss sia stato fatto fuggire da una rete di (almeno) sei complici, e che sia fuggito dal confine orientale italiano, cioè dalla Slovenia, passando per la Croazia, e giungendo probabilmente a Belgrado. Non c’è nell’indagine il dettaglio sul ruolo della Turchia, o dell’ex ufficiale italiano.

Il 29 novembre, tre giorni prima della scarcerazione di Uss per decisione della corte d’Appello, il Dipartimento di Giustizia americano aveva scritto una lettera ufficiale al ministero della Giustizia, chiedendo all’Italia di stare molto più accorti: «Dato l’altissimo rischio di fuga che Uss presenta, […] esortiamo le autorità italiane a prendere tutte le misure possibili per disporre nei confronti di Uss la misura della custodia cautelare per l’intera durata del procedimento di estradizione, compreso un ricorso alla Corte di Cassazione contro il provvedimento degli arresti domiciliari della Corte d'Appello di Milano».

ALEXANDER USS

Anche perché l’Italia ha già registrato in passato, scrivevano gli americani, «uno schema consolidato di latitanti che sono fuggiti dall'Italia mentre era in corso una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti» che «rafforza il fatto che gli arresti domiciliari non garantiscono efficacemente al disponibilità del latitante per un’eventuale consegna». Il ministero di via Arenula ha fatto sapere che la lettera era stata immediatamente trasmessa, il giorno stesso, alla magistratura milanese. […]. Insomma, accuse e repliche tra poteri dello stato.

LA STRUTTURA DOVE ARTEM USS ERA AI DOMICILIARI

Possibile pensare che l’allarme formalmente sollevato dagli Stati Uniti non sia stato trasferito anche ai servizi e al Dis? Raccontano che la direttrice del dipartimento, Elisabetta Belloni, stia collaborando con un buon rapporto con la premier Giorgia Meloni.

La quale ha un buonissimo rapporto con gli americani, che contano su di lei, e vuole salvaguardarlo. E qui va segnalata un’altra stranezza, questa volta riguardante la complicata giornata di giovedì 13 aprile, dopo una lunga audizione della premier al Copasir (c’è persino chi sostenuto che della vicenda Uss non si sia neanche parlato, per quanto possa apparire inverosimile).

alfredo mantovano giorgia meloni lorenzo guerini audizione al copasir 1

Alle 18,19 di giovedì è uscita un’agenzia Agi che riferiva che la premier avrebbe detto «non è stata colpa del governo, ma di un altro organo dello Stato». Una frase che ovviamente non può essere attribuita alla premier come se fosse una dichiarazione ufficiale.

Tuttavia, alle 19,41, il presidente del Copasir ha ritenuto di intervenire direttamente per smentire la cosa: «In relazione ad asserite dichiarazioni attribuite alla Presidente del Consiglio nel corso della sua audizione al Copasir, sulla vicenda della fuga del cittadino russo Artem Uss, si segnala che tali frasi non sono mai state pronunciate in seduta e pertanto sono da considerarsi prive di fondamento». Però insomma, la cosa era stata lanciata e restava lì a galleggiare.

LA VERA FOTO DI ARTEM USS

Ricapitolando: dei giudici – contro il parere di altri magistrati – decidono gli arresti domiciliari per un detenuto pericoloso e molto rilevante dal punto di vista geopolitico. Il braccialetto è quello senza Gps. Gli americani allertano il governo italiano sui pericoli di una detenzione domiciliare un soggetto del genere.

D’altra parte, è possibile, come sostengono alcune ricostruzioni provenienti da fonte governativa, che a questo punto anche i servizi di intelligence italiani non fossero stati investiti della estrema pericolosità della storia e del personaggio russo in questione, e che tutto sia stato gestito «a livello giudiziario», come qualcuno ripete?

Al netto delle scelte processuali discutibili sulla gestione di Uss, naturalmente a tutto si può credere, basta volerci credere. Secondo fonti che abbiamo citato in passato, negli anni dal 2018 in poi la tradizionale amicizia italo-russa ha debordato a tal punto (durante le due premiership di Conte e con Salvini al Viminale) da far registrare almeno 87 operativi russi coperti nel Belpaese, una cifra importante.

mario sechi parla con i giornalisti a palazzo chigi

Ma la mollezza e la permeabilità dell’Italia verso il Cremlino non sono neanche cose imputabili solo ai populisti. Nella fuga di Uss sarebbero entrati in azione degli “illegal”, agenti russi e di altri paesi, che non risultano in Italia in nessuna copertura neanche di natura para-diplomatica o para-industriale, ma pascolano bellamente.

Su tutto questo, le cose poco sembrano cambiare governo dopo governo, e anche indipendentemente da chi lo guidi. Il papà di Artem Uss, il governatore Alexandr, ha ringraziato Putin per il ritorno a casa del figliolo. Il governatore di Krasnoyark […] non a caso era stato l’unico risparmiato da Putin nella tornata con cui, nel 2017, il presidente russo aveva ringiovanito i capi delle regioni russe. Ma forse, papà Uss deve ringraziare anche tante altre persone.

