LA POLEMICHETTA DEL GIORNO: IL “SALUTO ROMANO” ALLA PARATA DEL 2 GIUGNO – SUI SOCIAL SINISTRELLI CIRCOLA UN VIDEO, RILANCIATO ANCHE DA MICHELA MURGIA, IN CUI I SOLDATI SUBACQUEI DEL GOI SEMBRANO SALUTARE CON IL BRACCIO TESO DOPO AVER URLATO “DECIMA”. GLI ANTIFASCISTI IN SERVIZIO PERMANENTE SI INDIGNANO PER IL PRESUNTO RIFERIMENTO ALLA DECIMA MAS E PER LA REAZIONE DI LA RUSSA, CHE SORRIDE E FA IL SEGNO DELLA VITTORIA. MA È DAVVERO COME DICONO? SEBASTIANO MESSINA (GIORNALISTA DI “REPUBBLICA”): “PER DEFINIRE QUESTI SOLDATI ‘EREDI DIRETTI’ DEI FASCISTI STRAGISTI BISOGNA ESSERE IGNORANTI O IN MALAFEDE. O ENTRAMBE LE COSE…”