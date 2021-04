“PREFERISCO VEDERE ACCATASTARSI MIGLIAIA DI CORPI PIUTTOSTO CHE IMPORRE UN NUOVO LOCKDOWN” - NUOVA BUFERA SU BORIS JOHNSON DOPO CHE IL “DAILY MAIL” HA SCODELLATO LA TREMENDA FRASE CHE IL PRIMO MINISTRO AVREBBE PRONUNCIATO DURANTE UNA RIUNIONE IN AUTUNNO - DIETRO LA RIVELAZIONE CI SAREBBE ANCORA UNA VOLTA L’EX “RASPUTIN” DOMINIC CUMMINGS CHE BRAMA VENDETTA E INTASCA I PRIMI RISULTATI: ALLA VIGILIA DI UNA TORNATA DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE I CONSERVATORI SONO…

Luigi Ippolito per "www.corriere.it"

Boris Johnson

Boris Johnson è sotto assedio: e il cerchio si stringe di ora in ora. A Londra si susseguono le rivelazioni imbarazzanti sul primo ministro, orchestrate con tutta probabilità dal suo ex consigliere Dominic Cummings, il «Rasputin» che fu l’architetto della Brexit e che dopo essere stato fatto fuori alla fine dell’anno scorso cerca adesso una tremenda vendetta. Ieri mattina il Daily Mail, il tabloid più letto del Regno Unito, era uscito con una storia esplosiva: nell’autunno scorso Boris avrebbe detto in una riunione di governo che preferiva «vedere accatastarsi migliaia di corpi» a causa della pandemia piuttosto che imporre un nuovo lockdown.

dominic cummings boris johnson

Il premier ha definito le rivelazioni «spazzatura» e ha mandato avanti i suoi ministri per negare tutto: ma poi la Bbc, la televisione Itv e pure il Times hanno avuto conferma da altre fonti, probabilmente su «imbeccata» di Cummings.

Ma non basta: Boris è sotto pressione anche per la vicenda della costosissima ristrutturazione del suo appartamento personale a Downing Street, fortemente voluta dalla fidanzata Carrie Symonds. E’ emerso che a pagare il conto di 58 mila sterline (circa 70 mila euro) sarebbe stato il partito conservatore, perché Boris non poteva permettersi un simile esborso di tasca sua: se così fosse, sarebbe una violazione del codice ministeriale.

coronavirus gran bretagna 1

E infatti il partito laburista reclama ora una inchiesta ufficiale. Johnson ha convocato per oggi una riunione del governo in cui dirà che bisogna «focalizzarsi totalmente sulle priorità della gente»: a suo avviso, tutte queste storie non sono altro che «gossip» che non interessano all’opinione pubblica.

Ma in realtà arrivano i primi segnali di un danno di immagine: i conservatori sono scesi nei sondaggi dal 45 al 40 per cento (con i laburisti al 37), e questo alla vigilia, la prossima settimana, di una importante tornata di elezioni amministrative. Il problema per Boris è aver ingaggiato battaglia con Cummings, un personaggio definito dall’ex premier David Cameron «uno psicopatico di carriera».

dominic cummings 1

L’ex «Rasputin», che sostiene di avere in mano registrazioni compromettenti, non si fermerà di fronte a nulla: e sembra intenzionato a provocare la caduta di Johnson. Una teoria cospirativa che circola è che Cummings sarebbe il braccio armato di Michael Gove, l’uomo che è di fatto il vice-premier e che punterebbe a sostituire Johnson a Downing Street: Gove e Cummings sono stati antichi alleati fin da prima del referendum sulla Brexit.

coronavirus gran bretagna 3

Il paradosso è che fino a questo momento Boris sembrava sulla cresta dell’onda: il successo delle vaccinazioni, le notizie promettenti sul fronte dell’economia, perfino l’impegno contro la Superlega avevano fatto volare la sua popolarità. Ma forse è per questo che i suoi avversari interni hanno deciso che era il momento di colpire. Johnson è un gatto dalle mille vite ed è sopravvissuto a tanti rovesci: ma se venisse dimostrato che è responsabile di migliaia di morti per le sue esitazioni nella lotta al Covid, la sua posizione diventerebbe difficile. La battaglia che sta combattendo in queste ore è per la sua stessa sopravvivenza politica.

