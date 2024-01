“IL PRESIDENTE DEVE AVERE L’IMMUNITÀ, ALTRIMENTI ANCHE BIDEN SAREBBE PROCESSABILE” – DONALD TRUMP, DOPO L’UDIENZA DEL PROCESSO PER GLI ASSET GONFIATI, PARTE CON LA SOLITA LAGNA SULLA “CACCIA ALLE STREGHE” E ATTACCA “SLEEPY JOE” – L’ALLARME DEL TEAM DEMOCRATICO: “HA GIÀ PREPARATO UN PIANO DI 887 PAGINE PER BANDIRE L’ABORTO IN TUTTA L’AMERICA”

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1

TRUMP IN AULA, IO PERSEGUITATO POLITICO E VITTIMA DI FRODE

(ANSA) - "Questa è una caccia alle streghe politica... Abbiamo una situazione in cui un uomo innocente è stato perseguitato da qualcuno in corsa per una carica...

Vogliono assicurarsi che io non vinca più e questa è parzialmente interferenza elettorale... quello che è successo qui è una frode per me, dovremmo ricevere i danni". Donald Trump si è lanciato in un monologo in aula alla fine delle arringhe difensive del processo per gli asset gonfiati dopo che a sorpresa il giudice, su richiesta degli avvocati, lo ha autorizzato a parlare purché si attenesse ai fatti.

donald trump

"Il fatto è che i rendiconti finanziari sono perfetti, che non ci sono testimoni contro di noi. Le banche sono state rimborsate di tutti i loro prestiti", ha aggiunto Trump, prima di venir interrotto dal giudice.

TRUMP, IMMUNITÀ O ANCHE BIDEN PROCESSABILE PER VARIE COSE

(ANSA) - Parlando in uno dei suoi palazzi a New York dopo l'udienza conclusiva del processo per gli asset gonfiati, Donald Trump ha rivendicato nuovamente che il presidente degli Stati Uniti "deve avere l'immunita', altrimenti non puo' prendere decisioni" e puo' essere incriminato per qualsiasi cosa, "come potrebbe esserlo Joe Biden per la crisi dei migranti al confine col Messico, il ritiro dall' Afghanistan, il momento piu' imbarazzante nella storia Usa, i soldi ricevuti dall''estero". Trump ha rilanciato le sue accuse di interferenza elettorale, di una cospirazione ordinata da Joe Biden, ribadendo che "non 'c'e nessuna prova" nel processo. Prima di uscite dall'aula del tribunale aveva lanciato accuse anche al giudice e alla procuratrice Letitia James.

donald trump in tribunale a new york 1

L’ALLARME DEL TEAM BIDEN “TRUMP PREPARA L’ARRESTO PER CHI PRATICA L’ABORTO”

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

«Trump e i suoi consiglieri hanno già preparato un piano di 887 pagine per bandire l’aborto in tutta l’America, inclusi gli Stati dove è ancora legale. Prevede l’uso dei poteri esecutivi per mandare in prigione i medici che spediscono i farmaci per interrompere la gravidanza e le pazienti che li ricevono».

DONALD TRUMP JOE BIDEN

È drammatica la denuncia che Julie Chavez Rodriguez, manager della campagna per la rielezione del presidente Biden, lancia durante una “press call” a cui Repubblica è stata invitata. Al briefing partecipano le leader di Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson; Reproductive Freedom for All, Mini Timmaraju; ed Emily’s List, Jessica Mackler, per tracciare la strategia e usare l’aborto come tema chiave per vincere.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

Chavez esordisce così: «I repubblicani, tutti, hanno un’agenda elettorale contro le libertà». Quindi scende nei dettagli: «Quando diciamo che Trump e i repubblicani Maga (Make America Great Again) vogliono attaccare i diritti alla salute riproduttiva di ogni donna, non parliamo di una minaccia astratta. Come lo sappiamo? I suoi consiglieri hanno redatto un piano dettagliato su come vietare unilateralmente l’accesso all’aborto, se torneranno al potere. È un documento di 887 pagine, su come usare ogni leva, strumento, agenzia governativa, per attaccare l’accesso alla salute riproduttiva ».

Azioni precise: «Prevede di cancellare l’approvazione da parte dell’autorità sanitaria Fda dei farmaci per l’aborto, bloccando l’accesso a livello nazionale, anche dove rimane legale (tipo New York o California, ndr ). Non vogliono bandire solo i farmaci, ma usare i poteri esecutivi per mandare in prigione dottori e pazienti che li spediscono o li ricevono».

donald trump in tribunale a new york 4

Secondo Chavez, «Trump nell’ultimo anno ha appoggiato il divieto federale dell’aborto, promettendo, e lo cito, di “guidare la carica per approvarlo”. Sappiamo come sarebbe un secondo mandato, perché ogni giorno vediamo il caos e la crudeltà sua e degli estremisti Maga , in tutti i campi. A causa sua, in America più di una donna su tre in età riproduttiva vive ora sotto il divieto di abortire.

donald trump in tribunale a new york 2

E non è solo lui. Anche Haley e DeSantis appoggiano bandi che minacciano la prigione per i medici, senza eccezioni per stupro o incesto. Una cosa è chiara a tutti: gli estremisti sono una minaccia catastrofica per la libertà di scelta sanitaria. Questa minaccia sarà sulla scheda del 5 novembre, tutti gli elettori devono saperlo».

[…] «La maggioranza degli americani - dice McGill Johnson - non vuole il bando totale dell’aborto, quindi l’unico modo per i repubblicani di vincere le elezioni è mentire». […] Secondo Timmaraju, «8 elettori su 10 sostengono la legalità dell’aborto, ossia l’80% di tutti gli americani, non solo i democratici.

joe biden donald trump

Tre quarti ritengono che i repubblicani si siano spinti su posizioni troppo estremiste, incluso il 51% degli elettori che nel 2020 avevano votato Trump». Perciò questa è l’arma elettorale più forte di Biden: «L’aborto - afferma Mackler - deciderà le elezioni del 2024. Punto». Lo dimostra l’effetto avuto sulle Midterm del 2022, ma anche l’anno scorso, quando il popolare governatore repubblicano della Virginia Youngkin ha perso il controllo di entrambe le Camere. […]

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 2