“PRESIDENTE EMILIANO, È ARRIVATA LA FINE”: IL CENTRODESTRA PRESENTA UNA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL GOVERNATORE PUGLIESE ALL’INDOMANI DELLE DIFFICOLTÀ NELLA CONTA IN MAGGIORANZA. EMILIANO STA AFFRONTANDO LA QUESTIONE LEGATA AL RIMPASTO, CHIESTO DALLA SCHLEIN. DIVERSE LE IPOTESI IN CAMPO, DALLA POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE 4-5 ASSESSORI SINO ANCHE ALL'AZZERAMENTO TOTALE DELLA SQUADRA DI GOVERNO…

MICHELE EMILIANO

Da bari.repubblica.it

L’opposizione di centrodestra nel consiglio regionale pugliese presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Michele Emiliano. L’annuncio è arrivato in una conferenza congiunta dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e La Puglia domani, all’indomani delle difficoltà nella conta in maggioranza e il rinvio dell’assemblea al 7 maggio. Un atto forte per porre fine, spiegano, al “regno di Emiliano”.

“Presidente Emiliano, è arrivata la fine – dice Francesco Ventola di FdI – Speriamo che le altre forze d’opposizione vogliano apporre la firma alla nostra mozione”. Il riferimento è in particolare al Movimento 5 Stelle, al quale chiedono “chiarezza e coerenza”. “Sarà curioso vedere se il presidente Giuseppe Conte verrà di nuovo qui per firmarla, che era quello che ci aspettavamo già l’ultima volta, o verranno con ulteriori idee fantasiose per raccattare voti. Qui non si scherza più, i cittadini hanno diritto di avere un governo che governi, non uno che ha la testa ad altro”.

MICHELE EMILIANO - ELLY SCHLEIN

La mozione, che sarà votata nell’assemblea del prossimo 7 maggio, sarà incentrata “sul disastro nella sanità, nei rifiuti, nelle questioni energetiche, sulle nomine e le agenzie. Tutto quello che abbiamo denunciato negli ultimi anni”, chiude Ventola.

Nel frattempo è in corso nel palazzo della presidenza della Regione Puglia una riunione della giunta Emiliano per "comunicazioni urgenti". Il governatore sta affrontando la questione legata al rimpasto, chiesto dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, dopo le inchieste giudiziarie e gli arresti delle ultime settimane che hanno portato anche alle dimissioni dell'assessora Anita Maurodinoia (indagata), e all'uscita dalla maggioranza del M5s. Diverse le ipotesi in campo, dalla possibilità che Emiliano decida di sostituire 4-5 assessori sino anche all'azzeramento totale della squadra di governo, questa la strada indicata dalla stessa Schlein.

michele emiliano GIUSEPPE CONTE E MICHELE EMILIANO