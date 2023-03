“PRESIDENTE, NON CI ABBANDONI” – SERGIO MATTARELLA ARRIVA A CROTONE, PER FARE VISITA AI SUPERSTITI DEL NAUFRAGIO DI DOMENICA SCORSA, E LA FOLLA LO CELEBRA. IL CAPO DELLO STATO SI È LIMITATO A UN SALUTO E POI SI È SPOSTATO AL PALASPORT, DOVE È STATA ALLESTITA LA CAMERA ARDENTE CON LE BARE DELLE 67 VITTIME…

sergio mattarella a crotone 3

FOLLA A MATTARELLA, "PRESIDENTE, NON CI ABBANDONI"

(ANSA) - "Presidente non ci abbandoni". E` l`invocazione rivolta dalla folla al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all`uscita dall`ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove il Capo dello Stato si è recato per fare visita ai ricoverati superstiti del naufragio di domenica scorsa nelle acque di Steccato di Cutro.Il Capo dello Stato si è limitato ad un saluto ed è salito sull`auto in direzione del poco distante Palamilone, dove è stata allestita la camera ardente con le bare delle vittime della tragedia.

sergio mattarella a crotone 2

MATTARELLA IN RACCOGLIMENTO DAVANTI A SALME MIGRANTI

(AGI) - Solo, davanti a 67 bare allineate nel palazzetto dello sport di Crotone. Alcune in legno bruno, altre in legno bianco. Sergio Mattarella si e` raccolto per alcuni minuti in silenzio nella camera ardente, allestita sul parquet del palasport.Accanto a lui solo il prefetto della citta`, Maria Carolina Ippolito. Su ogni bara una corona di fiori, accanto a quelle dei bambini alcuni pupazzi di peluche. (AGI)

