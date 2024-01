“UNA PRESIDENZA HALEY POTREBBE ESSERE PIÙ PERICOLOSA DI UN SECONDO MANDATO DI TRUMP” – IL “NEW YORK TIMES” STRONCA LA CANDIDATURA DI NIKKI HALEY PER LE SUE OPINIONI DA FALCO IN POLITICA ESTERA: “IL PERICOLO MAGGIORE È RAPPRESENTATO DA UN ESTABLISHMENT AMERICANO E DA UN PRESIDENTE CHE SOPRAVVALUTANO I NOSTRI POTERI E FINISCONO PER AFFRONTARE UNA SERIE DI SCONFITTE MILITARI” – I MEDIA LIBERAL AMERICANI, IN CUOR LORO, TIFANO TRUMP: È IL NEMICO IDEALE PER FARE LE SOLITE BATTAGLIE IDEOLOGICHE (E VENDERE PIÙ COPIE)

Traduzione dell'articolo di Ross Douthat per il “New York Times”

C'è una linea temporale alternativa in cui Ron DeSantis è un abile attivista pronto a sconfiggere Donald Trump nel New Hampshire. In quel caso, ci troveremmo di fronte a una moltitudine di saggi di sinistra su un unico tema: "Perché DeSantis è in realtà più pericoloso di Trump".

In questo mondo, l'unica minaccia per Trump nel New Hampshire è Nikki Haley, e la sua candidatura non sembra destinata a durare molto oltre le primarie. Ma nello spirito di infilare le opinioni controverse finché si è in tempo e, visto che potrebbe ancora essere la compagna di corsa di Trump, ecco la mia, di paura: una presidenza Haley potrebbe essere più pericolosa di un secondo mandato Trump.

Questo non perché io pensi che Haley sia una minaccia autoritaria per la democrazia americana. Ovviamente non lo è, e la sua nomina ed elezione avrebbe l'effetto salutare di ri-normalizzare la politica repubblicana su questioni importanti come: "Dovreste contestare un'elezione persa spingendo per una crisi costituzionale e fomentando una folla inferocita?".

Ma quando si scriverà la storia del declino americano del XXI secolo, il capitolo cruciale non si concentrerà su Trump ma su uno dei suoi predecessori, George W. Bush: un uomo migliore di Trump, un politico capace, con una serie di politiche valide al suo attivo, ma anche l'architetto di una politica estera arrogante i cui effetti disastrosi continuano a ripercuotersi nel Paese e nel mondo.

La guerra in Iraq e il più lento e lungo fallimento in Afghanistan non hanno solo dato inizio al disfacimento della Pax Americana. Hanno anche screditato l'establishment americano in patria, frantumando il centro-destra e minando il centro-sinistra, dissolvendo la fiducia nei politici, nelle burocrazie e persino nelle stesse forze armate, mentre gli effetti sociali della guerra persistevano nell'epidemia di oppioidi e nella crisi della salute mentale.

Haley non è esattamente una repubblicana “di George W. Bush”. Piuttosto, condivide lo stato d'animo emerso tra i repubblicani di establishment dopo il crollo del Bushismo, che ha attribuito i fallimenti della sua presidenza all'eccesso di spesa piuttosto che all'Iraq, e ha immaginato un futuro repubblicano definito dall'austerità fiscale, dalla moderazione sulle questioni sociali e dall’essere falchi a tutto campo in politica estera.

Questa era la visione del mondo contro cui Trump ha corso con successo nel 2016, quando era estremamente inadatta alle sfide che il Paese doveva affrontare. Oggi il panorama è un po' diverso: l'ansia di Haley di parlare di riforma dei diritti, per esempio, è ancora probabilmente perdente dal punto di vista politico, ma il mondo del 2024, oscurato dall'inflazione, potrebbe avere bisogno di un grande accordo sul deficit come non ne aveva il mondo di otto anni fa.

Tuttavia, per quanto riguarda la politica estera, una visione di ampio respiro è ancora più lontana dall'attuale panorama globale, in cui gli Stati Uniti si trovano di fronte a un mondo destabilizzante, con un esercito sovraccarico che non riesce a raggiungere i suoi obiettivi di reclutamento e una serie di rivali che vedono questo momento come la loro finestra di opportunità. (O di necessità, nel caso di una Cina oggi potente ma che guarda al rapido declino demografico appena oltre l'orizzonte).

Le promesse di risolutezza e di chiarezza morale non ci salveranno: non è possibile affrontare ogni minaccia con la stessa sicurezza e potenza militare, e ci sono compromessi necessari tra i costi della guerra in Ucraina, il nostro sostegno a Israele e il contenimento dell'Iran, i nostri sforzi per proteggere Taiwan e raffreddare la crescente bellicosità della Corea del Nord, oltre ai vari obblighi secondari e alle crisi a sorpresa che potrebbero verificarsi.

In questo contesto, il presidente ideale è un Nixon o un Eisenhower: un realista e un attento equilibratore, non una colomba o un isolazionista, ma nemmeno un idealista bellicoso. E il pericolo più grave in questo momento non è probabilmente quello invocato dai critici della Haley, che immaginano un'America che abbandona i suoi alleati, che consegna il mondo ai dittatori, che si ritira vigliaccamente.

Piuttosto, il pericolo maggiore è rappresentato da un establishment americano e da un presidente americano che sopravvalutano i nostri poteri, si impegnano in modo troppo ampio e troppo limitato e finiscono per affrontare una serie di vere e proprie debacle e sconfitte militari. (In effetti, se dovessi scrivere una vera crisi interna per la democrazia statunitense, inizierei con l'America che perde una guerra con la Cina e vede il suo potere globale incrinarsi e spezzarsi).

Ora, potrebbe essere ingiusto nei confronti della Haley considerarla in questo tipo di ruolo arrogante. I politici falchi possono praticare la realpolitik e giocare a fare il pacificatore - Ronald Reagan ha fatto entrambe le cose - e gli aspiranti realisti possono sbagliare i calcoli e andare incontro a disastri. È possibile immaginare scenari in cui la semplice presenza di una maggiore energia nell'esecutivo aiuti l'America a evitare i problemi in cui si sarebbe cacciata con un Biden decrepito o un Trump svampito e amorale.

Ma tra tutti i candidati, la visione di Haley è quella che più mi ricorda la visione del mondo di George W. Bush, che in un'epoca di potere apparentemente illimitato ci ha portato sulla strada della crisi e delle restrizioni. Avendo visto quella visione minare un'America forte, non mi fido che possa salvare un'America indebolita. E se ciò che ci ha deluso una volta dovesse fallire di nuovo, il prezzo potrebbe essere più terribile e il crollo molto più completo.

