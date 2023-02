“PRESTO ELLY SCHLEIN SCOPRIRÀ CHE È STATA ELETTA SEGRETARIA, MA ORA DEVE DIVENTARLO” – FRANCESCO MERLO: “È IL MOMENTO DEGLI OSANNA MA OGGI COMINCIA L’ESERCIZIO DELLA LEADERSHIP CHE, SENZA IL CARISMA, NON RESISTE AL TIRO AL PICCIONE…” – IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “PENSATE AL MILITANTE DEL PD CHE SI ISCRIVE AL PARTITO, UN GIORNO GLI CHIEDONO DI VOTARE PER IL NUOVO SEGRETARIO, E FINALMENTE QUELLO CHE HA SCELTO LUI VINCE, PERÒ AI GAZEBO VIENE ELETTO UN ALTRO. ORA METTETEVI NEI PANNI DI CHI DOVRÀ CHIEDERGLI DI RINNOVARE LA TESSERA"

1. ELLY E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Da “Posta e risposta – la Repubblica”

Caro Merlo, il cuore della sinistra torna a battere. Spero che non inizi, per l’ennesima volta, “il tiro al segretario”. Elly può, anzi deve riunire le anime della sinistra, quella depressa e quella post governativa, e prepararsi al rinnovamento dei quadri dirigenti. Un grande augurio da chi non l’ha votata, ma spera in lei.

Piero Orrù

Risposta di Francesco Merlo:

È il momento degli osanna alla “donna della provvidenza”. Tutti mimano la gioia e in buona fede respirano aria nuova, tutti spinti dalle migliori intenzioni: “viva le donne, era ora, largo ai giovani, la sinistra aveva bisogno di questo bel sottosopra”… Presto, però, Elly Schlein scoprirà che è stata eletta segretaria, ma ora deve diventarlo.

E non è vero che ha tempo: finisce oggi “l’infanzia del capo” e comincia subito l’esercizio della leadership che, senza il carisma, non resisterebbe al tiro al piccione, allo stato d’assedio, alla dissipazione, alle astuzie dei vecchi mandarini, ai poltronifici, all’apparato estenuante, al fuoco lento della mediocrità.

2. CUCÙ

Sebastiano Messina per “la Repubblica”

Pensate al militante del Pd, che vincendo ogni dubbio si iscrive al partito, rinuncia alla partita di calcetto per partecipare a pallosissime riunioni, bussa ai vicini per chiedere voti per candidati mai visti e attacca manifesti per un partito che perde le elezioni.

Poi un giorno gli chiedono di votare per il nuovo segretario, e finalmente quello che ha scelto lui vince, però ai gazebo viene eletto un altro. Ora mettetevi nei panni di chi dovrà chiedergli di rinnovare la tessera.

