DAGO-SELEZIONE

meme su daniela santanche

ilmarziano@ilmarziano1

Previsto nuovo ritocco estetico per Daniela #Santanchè.

Dovrà rifarsi una reputazione.

Kotiomkin@Kotiomkin

Il turista che ha detto di non sapere che il Colosseo fosse antico è stato comunque più credibile della Santanché in Senato

Ferula@Ferula18

Si piace. Rivendica un padre ottavo figlio di contadini di cui è orgogliosa.

Tanto orgogliosa che si fa chiamare ancora col cognome del marito da cui è divorziata da tempo.

#Santanche

Emiliano Fittipaldi@emifittipaldi

tweet sull informativa di daniela santanche in senato 7

#Santanchè ha attaccato violentemente @DomaniGiornale.

Che ha una colpa.

Aver scritto una notizia vera: la ministra è indagata a Milano.

Solo nelle democrazie malate il governo offende la stampa che fa il suo lavoro. Solo per questo Santanchè si dovrebbe dimettere all’istante.

la manina@La_manina__

#Santanchè: sono fiera di aver dato lavoro a tante persone. Daniè, a dare lavoro alle persone senza versargli contributi e tfr so' boni tutti.

Gimmoriso'@Fawollo1

Daniela #Santanchè (#FdI): "Le multe sono a carico dei #Carabinieri, a cui ho dato una mia auto per non gravare sul loro parco auto. Non ho alcuna multa da pagare."

L'ha messo in culo a #Piantedosi, per chi non l'avesse capito. #PiantedosiPagaLeMulte

tweet sull informativa di daniela santanche in senato 19

Il Grande Flagello@grande_flagello

Questa sera, quando rientrerete nelle vostre case, date una carezza ai vostri figli e dite che è la carezza di Daniela Santanchè felice per essersi piaciuta allo specchio e aver prestato la macchina ai carabinieri.

la manina@La_manina__

Comunque a partire da oggi, nella definizione internazionale di Repubblica delle Banane, ci sarà la Santanchè che dice che le multe non le deve pagare perché aveva prestato l'auto ai carabinieri.

M49@M49liberorso

“ Ho dato la Maserati ai carabinieri “

is the new

“ Il cane mi ha mangiato i compiti “

#Santanche_open_to_DIMISSIONI

tweet sull informativa di daniela santanche in senato 18

Il rutto sovranista@ilruttosovrano

In Senato Santanchè dice che le multe prese con la Maserati devono pagarle i Carabinieri, adesso stai a vedere che pure le sue tasse le deve pagare la Guardia di Finanza.

M49@M49liberorso

Un paese serio destinerebbe i fondi del reddito di cittadinanza per pagare le multe della Maserati

#Santanche_dimettiti

Sirio@siriomerenda

quella della Maserati concessa in comodato gratuito è senza dubbio la più bella barzelletta raccontata sui Carabinieri...

#Santanche #Maserati #Carabinieri #Hanno_stati_i_CARABINIERI

maddalena@mpignatiello

tweet sull informativa di daniela santanche in senato 13

È finita con una barzelletta. Cosa fanno due carabinieri in Maserati? Fanno le controfigure della Ministra del Turismo.

#Santanche #Santanche_dimettiti

l_aforista@aforista_l

Dopo la Maserati ai Carabinieri verrà fuori che la #Santanchè aveva dato le sue aziende in comodato d'uso alla Guardia di Finanza.

Mangino Brioches@manginobrioches

Però poteva prestare agli avvocati una Maserati per andare ad accertarsi che non fosse indagata, dai.

#Santanche_open_to_DIMISSIONI #Santanché

tweet sull informativa di daniela santanche in senato 12

Marco Noel@MarcoNoel19

Il prossimo Natale nel centrotavola della #Santanche saranno aggiunte le statuette dei Carabinieri. Ma anche di un paio di avvocati.

l_aforista@aforista_l

Ma l'Arma ha poi confermato la storia della Maserati? #Santanchè

Andrea Zalone@AndreaZalone

A.A.A. Cedo in comodato d’uso all’Arma dei Carabinieri Panda GPL come nuova. #Santanche

meme sull informativa di daniela santanche

Il Grande Flagello@grande_flagello

Si va verso #Santanchè nipote di Mubarak

Fabio Salamida@SalamidaFabio

Matteo Salvini visibilmente imbarazzato durante l’intervento di Santanchè nell’aula del Senato. E se prova imbarazzo lui…

#Santanchè

Giacomo Salvini@salvini_giacomo

L'informativa di oggi al Senato di Daniela Santanchè in poche ore si è trasformata in un boomerang per la ministra e per il governo.

Santanchè ha detto di non essere indagata, poi in serata ha dovuto ammettere di aver mentito.

Facendo arrabbiare Giorgia Meloni.

#Santanche

tweet sull informativa di daniela santanche in senato 8

Le bimbe di Elly e Peppe @BimbePeppe

Quindi è indagata, ma ha giurato sul suo onore di non essere indagata? #Santanche

Il rutto sovranista@ilruttosovrano

In Senato Santanchè dice che non è indagata, ma non è vero, è indagata da 8 mesi. Solo questa falsità basterebbe per le dimissioni.

Tomaso Montanari@tomasomontanari

Disciplina e onore , dice la #Costituzione … un ministro che mente al Parlamento può fare una sola e unica cosa: dimettersi! #Santanche_open_to_DIMISSIONI #Santanche_dimettiti #santanche

Gimmoriso'@Fawollo1

meme su daniela santanche aboubakar soumahoro by osho

La #Santanchè è indagata ufficialmente dalla Procura di #Milano, lei in #Senato ha giurato sul proprio onore che non è vero (attaccando in maniera fascistoide in parlamento il quotidiano @DomaniGiornale) Quindi ha mentito agli italiani. Che cosa aspetta a dimettersi?

jean- jacques r@janavel7

Ormai un ministro può mentire solennemente nell'aula del Senato senza che questo sembri scandaloso. Anzi, lo fanno passare come una prova di carattere #Santanchè #Indagata

tweet sull informativa di daniela santanche in senato 16

Mangino Brioches@manginobrioches

Quindi la differenza tra #Santanchè e #Soumahoro (per cui tutta la destra ha chiesto dimissioni e scatenato l'inferno) quale sarebbe? Che lei ha gli stivali di Gucci?

Luca Paoletti@Lukid_23

Quello a cui abbiamo assistito oggi al #Senato è stata l'apoteosi dello squallore politico italiano. Perchè di questo si tratta: di miserabile squallore politico. #Santanchè #Santanche_open_to_DIMISSIONI

Alberto Infelise@albertoinfelise

La difesa paradossale e scombiccherata di Santanchè di oggi stabilisce una volta per tutte una cosa: per certa gente tutto è legittimato, anche l’assurdo, ancor più che l’illecito che diventa una categoria totalmente priva di senso. Vale tutto, in nome del potere.

Le bimbe di Elly e Peppe @BimbePeppe

LA DIFESA DELLA SANTA - MEME BY EMILIANO CARLI

Noi a questo punto speriamo Santanchè non si dimetta, perché oggettivamente vicenda inizia a farsi interessante. Dopo #hanno_stati_i_carabinieri, non sapeva di essere indagata, ed ha giurato sul suo onore. Insomma noi iniziamo a divertirci sul serio.

paolo madron@paolomadron

Un discorso che peggiora la sua posizione.

Chi glielo ha scritto le voleva male

#Santanché

informativa del ministro daniela santanche 5 informativa del ministro daniela santanche 4

tweet sull informativa di daniela santanche in senato 11 daniela santanche al twiga 3 foto di whoopsee DANIELA SANTANCHE GIORGIA MELONI DANIELA SANTANCHE - MEME BY GRANDE FLAGELLO santanchè meloni DIMITRI KUNZ D ASBURGO E DANIELA SANTANCHE IL SERVIZIO DI REPORT SU DANIELA SANTANCHE - VIGNETTA DI ELLEKAPPA VLADIMIR PUTIN VORREBBE LA SANTANCHÈ - MEME BY VUKIC PRENDI I SOLDI E SCAPPA - VIGNETTA BY MACONDO IL ROTTAMATORE - SANTA DE CHE - VIGNETTA BY MACONDO servizio di report su daniela santanche 18 novembre 2012 9 daniela santanche daniela santanche al twiga 1 foto di whoopsee DANIELA SANTANCHE LEGGE VILLE E GIARDINI dimitri kunz daniela santanche al twiga 7 foto di whoopsee dimitri kunz daniela santanche al twiga 6 foto di whoopsee VILLA DI DANIELA SANTANCHE A MILANO DANIELA SANTANCHE - INFORMATIVA IN SENATO IL DOMANI RIVELA CHE DANIELA SANTANCHE E INDAGATA DANIELA SANTANCHE VILLA 2 DANIELA SANTANCHE VILLA informativa di daniela santanche in senato sul caso visibilia 2 tweet sull informativa di daniela santanche in senato 15 DANIELA SANTANCHE - INFORMATIVA IN SENATO DANIELA SANTANCHE DISEGNATA DA FILIPPO SENSI matteo salvini daniela santanche meme su daniela santanche tweet sull informativa di daniela santanche in senato 10 tweet sull informativa di daniela santanche in senato 14 daniela santanche antonio tajani informativa del ministro daniela santanche 1 tweet sull informativa di daniela santanche in senato 17 informativa del ministro daniela santanche 3