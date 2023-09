“PRIMA DI PARLARE DI ME SCIACQUATI LA BOCCA CON L’ACIDO” – IL SENATORE DI FRATELLI D’ITALIA, NICOLA CALANDRINI, MANDA UN “AVVERTIMENTO” A LORENZO BERNABEI, CONSIGLIERE COMUNALE DI CENTROSINISTRA DI BASSIANO, PICCOLO COMUNE IN PROVINCIA DI LATINA. IL MOTIVO? NELLA SCORSA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, BERNABEI HA COMUNICATO LA SUA VOLONTÀ DI LASCIARE LA LISTA CIVICA DI MAGGIORANZA, ORMAI, A SUO PARERE, NELLE MANI DI FDI. E CALANDRINI…

Estratto dell’articolo di Francesco Ferasin per “il Fatto quotidiano”

nicola calandrini

il clima che in questi giorni si respira a Bassiano, piccolo comune in provincia di Latina, non è dei migliori. “Prima di parlare di me, sciacquati la bocca con l’acido” è il messaggio che si è visto recapitare Lorenzo Bernabei, un consigliere comunale di centrosinistra. Il mittente è un senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, attualmente membro della Commissione Bilancio a Palazzo Madama.

L’“avvertimento” […] fa riferimento alla seduta del Consiglio comunale del 9 agosto scorso, quando Bernabei ha preso la parola per comunicare la propria decisione di lasciare la lista di maggioranza “Per Bassiano”, una civica che alle ultime Amministrative ha vinto riunendo sia destra che sinistra.

lorenzo bernabei

“Mi ritrovo purtroppo a lasciare un gruppo a cui ho scelto il nome e ho disegnato personalmente il simbolo, in vista della tornata elettorale”, spiega Bernabei. […] “A mio parere di civico ha ben poco visto che le fila sono tirate, oltre che da personaggi non eletti, anche da noti esponenti di partito di governo in ambito provinciale, in particolare di Fratelli d’Italia”.

Insomma, un attacco frontale, seppur senza fare nomi. Anche se qualcuno si è sentito chiamato in causa .Il giorno […] arriva infatti il messaggio (“sciacquati la bocca con l’acido”) di Calandrini. Alla richiesta di spiegazione per la minaccia, il senatore di FdI risponde: “Poi lo vedremo dalle registrazioni del consiglio comunale”. Tutto infatti potrebbe esaurirsi con l’invio dello stenografico dell’intervento integrale, che Bernabei invia al parlamentare. Alle chat, qualche giorno dopo, segue anche un incontro al bar, durante il quale i due politici si sarebbero dovuti chiarire una volta per tutte.

nicola calandrini 1

Pace che a quanto pare non c’è stata, perché – spiega Bernabei – “alle richieste di chiarimenti con il senatore, alla fine, non ho più ricevuto risposte”. Raggiunto dal Fatto, il senatore Nicola Calandrini chiarisce che quel messaggio è stato “la reazione a un attacco a FdI in Consiglio” e che “forse ho esagerato nei toni, ma stiamo parlando di una persona che conosco e comunque sono messaggi privati. Questa polemica è molto strana e strumentale. […] Non ritengo di aver offeso nessuno. Pensavo si fosse risolto tutto dopo l’incontro”. Ma a Bernabei non basta, e promette di agire per vie legali.

nicola calandrini giovan battista onori lorenzo bernabei nicola calandrini