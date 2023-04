“I PRIMI 100 GIORNI AL GOVERNO DI GIORGIA MELONI SONO UN SUCCESSO” – L’INATTESO ELOGIO ALLA DUCETTA DELLA TV LIBERAL AMERICANA “CNN”: “NON HA ATTUATO POLITICHE DI ESTREMA DESTRA ED È RIUSCITA A METTERE IN RIGA MATTEO SALVINI E SILVIO BERLUSCONI, NONOSTANTE LE DIVERGENZE SULLA GUERRA IN UCRAINA E I LORO LEGAMI CON PUTIN” – MA C’È UN GROSSO MA: “RIUSCIRÀ A FERMARE I BARCONI DI MIGRANTI O SARANNO I BARCONI DI MIGRANTI A FERMARE LEI?”

ARTICOLO DELLA CNN SU GIORGIA MELONI

(ANSA) - "Giorgia Meloni riuscirà a fermare i barconi di migranti o saranno i barconi di migranti a fermare lei?". E' il titolo di un'analisi della Cnn da Roma sui primi cento giorni di governo della premier.

"La promessa elettorale chiave che ha portato Giorgia Meloni e la sua coalizione di estrema destra al potere con una schiacciante vittoria alle elezioni dello scorso settembre è stata quella di fare ciò che nessun altro aveva fatto prima: fermare i barconi di migranti che usano l'Italia come porta d'accesso all'Europa", si legge nel lungo articolo nel quale si ricorda che "durante la campagna elettorale ha promesso di impedire a tutte le barche di migranti di sbarcare sulle coste italiane, indipendentemente da chi fosse a bordo e da cosa le spingesse a rischiare la vita".

giorgia meloni matteo salvini silvio berlusconi al compleanno di salvini

Ma "al 21 aprile erano arrivati più di 35.000 migranti, un numero tre volte più alto di quello dell'anno precedente". Tuttavia, si sottolinea nell'analisi, "i primi cento giorni al governo della premier sono considerati un successo". Non ha attuato politiche "neanche lontanamente di estrema destra come alcuni avevano temuto" e "grazie anche al fatto che parla più lingue si è trovata a suo agio con i leader mondiali".

È persino riuscita "a mettere in riga gli astuti partner della coalizione Matteo Salvini e Silvio Berlusconi nonostante le divergenze sulla guerra in Ucraina", scrive ancora la Cnn sottolineando che "Meloni ha superato diverse tempeste, inclusa l'ammissione di Berlusconi di aver riacceso la sua amicizia con Vladimir Putin dopo che il leader del Cremlino gli aveva inviato delle casse di vodka per il suo compleanno". La premier, inoltre, "ha litigato con Salvini su come gestire la crisi energetica e il suo legame con Putin. E alla fine di gennaio sembrava inarrestabile".

giorgia meloni meme by sirio

Poi, si legge nell'analisi, "le barche sono iniziate ad arrivare, e ad arrivare e ad arrivare". Un recente sondaggio "mostra che il sostegno a Fratelli d'Italia - che ha vinto le elezioni con il 34 per cento dei voti - è sceso a poco più del 29 per cento".

Un calo, secondo la Cnn, che non dipende tanto dalla questione dei migranti "che nessuno si aspettava riuscisse a fermare" ma da altri temi, in particolare "il sostegno all'Ucraina e il suo rapporto con la Cina". In particolare, si sottolinea nell'articolo, "l'ambizioso accordo chiamato Via della Seta che secondo alcuni analisti è un segno preoccupante della crescente influenza cinese".

MATTEO MESSINA DENARO MEME BY CARLI MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI - VIGNETTA BY ALTAN SALVINI BERLUSCONI MELONI MEME NATALIZIO BARE FUORI - MEME SUL GOVERNO E I MIGRANTI BY CARLI SILVIO BERLUSCONI MATTEO SALVINI ATTILIO FONTANA GIORGIA MELONI MAURIZIO LUPI MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI MEME BY ANDREA BOZZO GIORGIA MELONI LICIA RONZULLI MATTEO SALVINI SILVIO BERLUSCONI BY MACONDO