“IL PROBLEMA DI LOLLOBRIGIDA ERA CHE NON AVEVA L’AIR FORCE RENZI” – IL RONZULLIANO GIORGIO MULÈ IRONIZZA SUL TRENO FRECCIAROSSA FATTO FERMARE DAL “COGNATO D’ITALIA”, E SULLA RICHIESTA DI DIMISSIONI AVANZATA DA MATTEONZO: “LA COSA NON HA COMPORTATO RITARDI. INDIGNAMOCI PER LE COSE VERE…” - TRENITALIA COSTRETTA A PRECISARE: “LA FERMATA A CIAMPINO NON HA COMPORTATO RIPERCUSSIONI SULLA CIRCOLAZIONE, NÉ COSTI AGGIUNTIVI”

GOVERNO: MULE', VICENDA LOLLOBRIGIDA USATA IN MODO STRUMENTALE

(AGI) - La polemica sul ministro Lollobrigida e il treno fermato vicino Roma? "Ho letto che, peraltro, la cosa non ha comportato ritardi. Questi sono argomenti usati in modo strumentale", dice Giorgio Mule' a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. "Renzi ha chiesto le dimissioni del ministro? Il problema di Lollobrigida era che non aveva l'Air Force Renzi, senno' - ironizza il vicepresidente FI della Camera - avrebbe risolto in quel modo...". "Indigniamoci per le cose vere. Questa non mi sembra sia tale", conclude.

TRENITALIA,NESSUN IMPATTO DA STOP CIAMPINO PER LOLLOBRIGIDA +

(ANSA) - - "La fermata a Ciampino non ha comportato ulteriore ritardo per i viaggiatori, né ripercussioni sulla circolazione, né costi aggiuntivi per l'azienda". Lo afferma Trenitalia circa la fermata straordinaria per far scendere il ministro Lollobrigida. "Il treno - aggiunge - si è fermato poco dopo Roma Termini per quanto stava accadendo in linea e la deviazione via Cassino è stata decisa anche in virtù della fermata già prevista a Napoli Afragola"."Dopo la ripartenza, è stata disposta la fermata presso la stazione di Ciampino, dove sono scese le istituzioni presenti a bordo,per poter far fronte a impegni istituzionali", spiega Trenitali

"Le motivazioni per cui un treno effettua una fermata straordinaria - spiega Trenitalia - sono diverse. Fra queste, ad esempio, interventi del 118, presenza a bordo treno di viaggiatori intemperanti o casi di ordine pubblico".

