3 ott 2023 08:45

“IL PROBLEMA NON È RIFERITO ALLA PRESENZA RETRIBUITA O GRATUITA” – L’AD DELLA RAI, ROBERTO SERGIO, CONFERMA CHE DIETRO ALLA MANCATA OSPITATA DI FEDEZ A “BELVE” NON CI SONO I SOLDI. PIUTTOSTO, IL NO AL RAPPER DERIVA DA UNA “VALUTAZIONE DI OPPORTUNITÀ RIFERITA ALLE SUE ULTIME PRESENZE IN RAI”. QUINDI CONFERMA, INDIRETTAMENTE, CHE È STATA UNA DECISIONE POLITICA – DALLA FOTO STRAPPATA DEL VICEMINISTRO BIGNAMI IN COMPLETO NAZISTA ALLA LINGUA IN BOCCA CON ROSA CHEMICAL, FINO ALLA TELEFONATA REGISTRATA CON I VERTICI DI RAITRE PER IL CONCERTO DEL 1 MAGGIO - VIDEO