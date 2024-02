“PROFONDI CAMBIAMENTI RICHIEDONO ENORMI INVESTIMENTI” – MARIO DRAGHI È LA GUEST STAR DELL’ECOFIN DI GAND, IN BELGIO, DOVE È STATO INVITATO A PRESENTARE IL SUO RAPPORTO SUL FUTURO DELLA COMPETITIVITÀ EUROEPA: “SI DOVRÀ INVESTIRE UNA QUANTITÀ ENORME DI DENARO, E NON INTENDO SOLO DENARO PUBBLICO, MA ANCHE I RISPARMI PRIVATI” – “MARIOPIO” STA AUMENTANDO I SUOI IMPEGNI PUBBLICI: HA IN MENTE QUALCOSA PER IL FUTURO (MAGARI QUALCHE INCARICO DI RILIEVO A BRUXELLES?)

(ANSA) - "Negli ultimi anni si sono verificati molti cambiamenti profondi nell'ordine economico globale e questi cambiamenti hanno avuto una serie di conseguenze, una delle quali è chiara: in Europa si dovrà investire una quantità enorme di denaro in un tempo relativamente breve in Europa e sono impaziente di discutere di ciò che i ministri delle Finanze pensano e stanno preparando su come finanziare queste esigenze di investimento.

Lo ha detto l'ex premier Mario Draghi, arrivando a Gand alla riunione informale dei ministri delle Finanze, dove è invitato alla luce del rapporto sul futuro della competitività europea al quale sta lavorando.

Rispetto agli investimenti necessari, ha segnalato Draghi, "non intendo solo il denaro pubblico, ma anche i risparmi privati: come si potrebbero mobilitare le risorse private in misura molto più elevata rispetto al passato e sono impaziente di avere questa discussione". "Siamo qui - ha segnalato al proprio arrivo -per un primo scambio con diverse parti interessate per la preparazione del rapporto sulla competitività dell'Europa".

