“IL PROGETTO DEL PARTITO UNICO È DEFINITIVAMENTE MORTO” – CARLO CALENDA TUMULA LA FUSIONE TRA AZIONE E ITALIA VIVA, E I RENZIANI, DOPO AVER SABOTATO L’OPERAZIONE, GHIGNANO: “È UN CLAMOROSO AUTOGOL. I SUOI ARGOMENTI APPAIONO ALIBI” – LA VERA RAGIONE PER IL MANCATO ACCORDO NON È POLITICA, MA MOLTO PIÙ MATERIALE: C'ENTRANOI SOLDI! IN BALLO CI SONO SVARIATI MILIONI DI EURO…

VIDEO: CALENDA INTERCETTATO DA ENRICO LUCCI

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/calenda-carlo-enrico-lucci-partito-unico-non-lo-faremo_377827/

1. TERZO POLO, CALENDA: "PARTITO UNICO DEFINITIVAMENTE MORTO"

Da www.lastampa.it

MATTEO RENZI CARLO CALENDA

«Non ho parlato con Renzi in aula, non c'è stato modo che c'erano voti serrati. In ogni caso il progetto del partito unico è definitivamente morto. Andremo avanti con due partiti e, se ricomporremo il clima, ci alleeremo dove sarà possibile».

Così il leader di Azione Carlo Calenda a LaPresse lasciando il Senato. In mattinata erano rimbalzate dichiarazioni a Striscia: «Il partito non lo riusciremo a fare, perché non lo vuole fare» ha detto Calenda, riferito all’ex premier.

All'inviato che gli domanda quali siano le obiezioni di Renzi, Calenda risponde così: «Perché vuole tenersi soldi e partito di Italia Viva e non si può far nascere, da due partiti, tre partiti. Diventa ridicolo».

VIGNETTA DI NATANGELO SU RENZI E CALENDA

2. IV,CHIUDERE A PARTITO UNICO È UN CLAMOROSO AUTOGOL DI CALENDA

(ANSA) - Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda. Pensiamo che sia un clamoroso autogol ma rispettiamo le decisioni di Azione". Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva.

"Gli argomenti utilizzati appaiono alibi. Italia Viva - prosegue la nota - è pronta a sciogliersi come Azione il 30 ottobre, dopo un congresso libero e democratico. Sulle risorse Italia Viva ha trasferito fino ad oggi quasi un milione e mezzo di euro al team pubblicitario di Carlo Calenda ed è pronta a concorrere per la metà delle spese necessarie alla fase congressuale e a trasferire le risorse dal momento della nascita del partito unico.

CARLO CALENDA MATTEO RENZI BY DE MARCO

Leopolda, Riformista, retroscena, veline, presunti conflitti di interesse sono solo tentativi di alimentare una polemica cui non daremo seguito. La costruzione di una proposta alternativa a populisti e sovranisti è da oggi più difficile ma più urgente. Nei prossimi mesi noi rispetteremo gli amici di Azione cercando ogni forma di collaborazione senza rispondere alle polemiche di alcuni dei loro dirigenti".

3. RENZI-CALENDA E LO SCONTRO MILIONARIO SUI SOLDI DEL TERZO POLO: ECCO PERCHÉ È SALTATO IL PARTITO UNICO

MATTEO RENZI CARLO CALENDA

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per www.repubblica.it

[…] Nello scorno delle ultime 48 ore fra Carlo Calenda e Matteo Renzi i soldi hanno pesato eccome. Quanto e più delle beghe politiche (oltre ovviamente ai caratteri dei due). In ballo svariati milioni di euro. A cominciare da quelli che Azione e Italia viva raccolgono in proprio tramite il 2xMille. Calenda, con l'avvio del cantiere centrista, avrebbe voluto in cassa tutti i soldi e subito. Renzi invece schiacciava sul freno. Della serie: se ne parla a cose fatte, dopo la celebrazione del congresso e dopo lo scioglimento dei due partiti. Dunque dal 2024 in poi.

CARLO CALENDA MATTEO RENZI

Qualche numero aiuta a capire la dimensione della posta in palio: nel 2022 Italia viva ha raccolto quasi un milione di euro da sola. Grazie alle dichiarazioni dei redditi medio-alte di 52.693 sostenitori, il partito di Renzi a inizio anno ha incassato 973.345 euro (nel 2021 erano stati 807.964). Dunque bottino in crescita. Ancora meglio era andata ad Azione, che quest'anno col contributo di 49.167 simpatizzanti, ha sfondato il tetto del milione: 1.256.466 euro (882.093 nel 2021). Terzo partito in Italia, sopra la Lega di Salvini.

LE POLTRONE DI MATTEO RENZI - BY MACONDO

[…] Ma non è tanto sui soldi già liquidati, quanto su quelli ancora in cassa e da ripartire che si è consumato l'ultimo braccio di ferro, fino alla rottura. Calenda ha proposto appunto di unire le risorse già da quest'anno. Tutto nero su bianco da un mese, nella bozza di accordo spedita da Renzi. Nella risposta dell'ex premier questo passaggio era stato tagliato.

A quel punto l'ex ministro, ormai risoluto a rompere, ha inserito in una nuova bozza una clausola ancora più stringente: Azione e Italia viva versino subito 200mila euro, come gettone d'ingresso. E poi aggiungano il 70% delle donazioni del 2xMille per il secondo semestre del 2023. Nel comitato politico convocato ieri fino a notte, i renziani hanno offerto al massimo di pareggiare le spese. […] L'accordo non si è trovato. Del resto parlava proprio di soldi quel film dal titolo profetico, visti i protagonisti del Terzo polo: Una poltrona per due.

MATTEO RENZI CARLO CALENDA IN VESPA - MEME CARLO CALENDA E MATTEO RENZI carlo calenda dopo l accordo con renzi 4 carlo calenda dopo l accordo con renzi 1 CARLO CALENDA MATTEO RENZI CARLO CALENDA MATTEO RENZI ETTORE ROSATO CARLO CALENDA MATTEO RENZI MATTEO RENZI E CARLO CALENDA CARLO CALENDA - MATTEO RENZI BY MACONDO I CUGINI DI CARFAGNA - MEME BY EMILIANO CARLI MATTEO RENZI SENATORE DIRETTORE - BY MACONDO