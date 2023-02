“IL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO STA AVANZANDO A UN RITMO PREOCCUPANTE" - IL DIRETTORE DELLA CIA, WILLIAM BURNS, HA ANCHE DEFINITO PERICOLOSA "L'ESCALATION NELLA COOPERAZIONE MILITARE" TRA MOSCA E TEHERAN. SECONDO IL CAPO DELL'AGENZIA DI INTELLIGENCE AMERICANA, ALL'IRAN "BASTANO SOLO POCHE SETTIMANE PER ARRIVARE AD ARRICCHIRE L'URANIO AL 90% E OLTRE", OVVERO AL LIVELLO DI ARMA ATOMICA…

william burns

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - Il programma nucleare iraniano sta avanzando a un "ritmo preoccupante". E' l'allarme lanciato dal direttore della Cia, William Burns in un'intervista alla Cbs nella quale ha anche definito pericolosa "l'escalation nella cooperazione militare" tra Mosca e Teheran. Secondo il capo dell'Agenzia di intelligence Usa all'Iran "bastano solo poche settimane per arrivare ad arricchire l'uranio al 90% e oltre", ovvero al livello di arma atomica.

Burns ha spiegato che l'Iran è "ancora molto lontano... in termini di capacità di sviluppare effettivamente un'arma", ma ha affermato che i progressi nell'arricchimento e nei sistemi missilistici stanno "crescendo ad un ritmo preoccupante". Un altro motivo di preoccupazione per gli Stati Uniti è che la collaborazione militare tra Mosca e Teheran.

IRAN ATOMICA

Da una parte, ha sottolineato il direttore della Cia ribadendo una dichiarazione della Casa Bianca di qualche giorno fa, la Russia sta valutando l'invio di aerei da combattimento in Iran. Dall'altra Teheran continua ad inviare "quantità sempre maggiori di armi" a Mosca per la sua guerra in Ucraina. La cooperazione tra i due stati "si sta muovendo rapidamente in una direzione molto pericolosa", ha avvertito. "Ciò crea rischi evidenti non solo per il popolo ucraino - e ne abbiamo già visto le prove - ma anche rischi per i nostri amici e partner in tutto il Medio Oriente".

centrale atomica in iran