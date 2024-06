24 giu 2024 08:27

“PROMETTO DI AGIRE FINO A MAGGIO 2027” - IN UNA LETTERA AI MEDIA FRANCESI, MACRON “PROMETTE” DI NON DIMETTERSI - E’ LA SUA SMENTITA ALLE VOCI, RILANCIATE DA MARINE LE PEN, DI POSSIBILI DIMISSIONI DI FRONTE A UNA CRISI POLITICA, A SEGUITO DELLE ELEZIONI LEGISLATIVE DEL 30 GIUGNO - MACRON AMMETTE CHE LA SUA MAGGIORANZA PRESIDENZIALE USCENTE SI TROVA IN UNA POSIZIONE DELICATA E CHE "IL MODO DI GOVERNARE DEVE CAMBIARE IN MODO PROFONDO" DOPO IL VOTO…