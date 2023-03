“PUTIN È UN CRIMINALE DI GUERRA” – CLAMOROSO DIETROFRONT NEGLI STATI UNITI: RON DESANTIS, PRINCIPALE RIVALE DI TRUMP PER LA NOMINATION REPUBBLICANA ALLA CASA BIANCA, CORREGGE IMPROVVISAMENTE IL TIRO SULLA GUERRA IN UCRAINA, CHE AVEVA DEFINITO UNA “DISPUTA TERRITORIALE”. FORSE HA CAPITO CHE L’ESTABLISHMENT AMERICANO NON VEDE DI BUON OCCHIO CHI METTE IN DISCUSSIONE I LAUTI AIUTI MILITARI A KIEV…

(ANSA) - Putin è "un criminale di guerra" che "dovrebbe essere chiamato a rendere conto delle sue responsabilita". Il governatore della Florida Ron DeSantis, principale rivale potenziale di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, corregge il tiro ammettendo che avrebbe dovuto essere più chiaro quando definì la guerra ucraina una "disputa territoriale" che non rappresenta un interesse vitale Usa, attirandosi le critiche dell'establishment repubblicano.

"Ovviamente la Russia ha invaso l'Ucraina e questo e' sbagliato, come quando invase la Crimea nel 2014", ha detto. "Penso che (Putin) sia un criminale di guerra", ha dichiarato DeSantis in una intervista con l'anchor britannico Piers Morgan, che l'ha condivisa poi con il New York Post e Fox News, entrambi di proprietà di Rupert Murdoch.

Il governatore della Florida ha precisato di non conoscere l'iter del mandato d'arresto emesso dalla Corte penale internazionale contro Putin ma ha detto a suo avviso "dovrebbe essere ritenuto responsabile". Poi ha aggiunto: "penso che il punto più importante sia che la Russia non sta mostrando la capacità di conquistare l'Ucraina, di rovesciare il governo o certamente di minacciare la Nato. È una buona cosa.

Semplicemente non penso che ci sia un interesse sufficiente per noi per una escalation o un aumento del coinvolgimento. Non vorrei vedere le truppe americane coinvolte lì". "Ma l'idea che io pensi che in qualche modo la Russia sia giustificata" nell'invasione è "una sciocchezza", ha precisato. De Santis ha aggiunto di non credere che il conflitto finira' con "Putin vittorioso. Non credo che il governo ucraino sarà rovesciato da lui, e penso che sia una buona cosa"

