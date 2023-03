“PUTIN DECISE DI SCATENARE LA GUERRA CON TRE O QUATTRO PERSONE NELLA SUA CERCHIA RISTRETTA” - LO HA DICHIARATO IL PORTAVOCE DELL'INTELLIGENCE DELLA DIFESA UCRAINA, ANDRIY YUSOV: “UNO DI QUESTI ERA IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA NIKOLAI PATRUSHEV. È LA CONSEGUENZA DEL MODELLO DI GOVERNO RUSSO. LA RUSSIA È UNA SOCIETÀ CHIUSA, ANCHE ALL'INTERNO DEL VERTICISMO DITTATORIALE” - GLI 007 BRITANNICI: “LE AUTORITÀ RUSSE SI STANNO PREPARANDO AD AVVIARE UNA GRANDE CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO PER ARRUOLARE 400 MILA SOLDATI”

Vladimir Putin e Nikolai Patrushev 2

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Solo tre o quattro persone nella cerchia ristretta del dittatore russo Vladimir Putin erano a conoscenza dei preparativi per l'invasione dell'Ucraina. Insieme al leader russo, ha preso in particolare la decisione di iniziare la guerra il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev. Lo ha dichiarato in un'intervista a Gazeta.ua il portavoce dell'intelligence della Difesa ucraina Andriy Yusov. "La decisione di scatenare una guerra - ha affermato - è la conseguenza del modello di governo russo. La Russia è una società chiusa, anche all'interno del verticismo dittatoriale. Le conseguenze sono catastrofiche", ha detto Yusov.

nikolai patrushev e putin

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Secondo i media russi le autorità si stanno preparando ad avviare una grande campagna di reclutamento per arruolare 400.000 soldati, le amministrazioni regionali cercano di raggiungere l'obiettivo costringendo gli uomini ad arruolarsi. Lo scrive nel suo report postato su Twitter l'intelligence del Ministero della Difesa britannico, spiegando che Mosca ha scelto un "modello di volontariato" anche per minimizzare il dissenso. Ma, è altamente improbabile che la campagna possa attirare 400.000 veri volontari. Tuttavia, per ricostruire la potenza di combattimento in Ucraina non basterà solo il personale.

nikolai patrushev con putin