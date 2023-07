“PUTIN HA ALLEVATO UNA TIGRE CHE GLI SI È RIVOLTA CONTRO” – GLI ANALISTI CINESI, MOLTO VICINI A XI JINPING, CRITICANO "MAD VLAD" PER LO SPAZIO DATO NEGLI ANNI ALLA WAGNER DI PRIGHOZIN CHE POI HA TENTATO IL GOLPETTO – L’UCRAINA RIVELA DI AVER UCCISO 228.340 SOLDATI RUSSI DALL’INIZIO DELL’INVASIONE - GLI AMERICANI PROMETTONO LE BOMBE A GRAPPOLO MA ZELENSKY ACCUSA I “PARTNER OCCIDENTALI” SUL RITARDO ADDESTRAMENTO DEI PILOTI DI KIEV A PILOTARE I JET DA COMBATTIMENTO....

1. LA CINA E LE CRITICHE A PUTIN DOPO LA RIVOLTA DELLA WAGNER: «HA ALLEVATO UNA TIGRE CHE GLI SI È RIVOLTATA CONTRO»

MOSCA CIECA - POSTER BY MACONDO

Estratto dell'articolo di Federico Rampini per www.corriere.it

La rivolta della Divisione Wagner contro Vladimir Putin ha provocato un’ondata di analisi critiche nel paese più importante di tutti per il futuro della Russia: la Repubblica Popolare cinese. Gli analisti cinesi più autorevoli – in posizioni di rilievo, pubblicati da media ufficiali, quindi non sgraditi a Xi Jinping – hanno espresso diagnosi preoccupate e severe sulla stabilità del regime di Mosca. […]Alcuni di questi esperti governativi cinesi hanno riportato in auge una metafora assai popolare nel loro paese. La ribellione della Divisione Wagner sarebbe stata l’equivalente di un «rinoceronte grigio». […]

MOSCA A MOSCA - POSTER BY MACONDO

2. ZELENSKY: PARTNER PERDONO TEMPO SU ADDESTRAMENTO PILOTI

Estratto da www.corriere.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato sabato «alcuni» partner occidentali di tirarla per le lunghe sui piani di addestramento dei piloti di Kiev a pilotare i jet da combattimento. «Hanno capito quando l’Ucraina potrà avere gli F-16?», ha detto Zelensky ai giornalisti insieme al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, riferendosi all’Occidente. «Non c’è un calendario delle missioni di addestramento. Credo che alcuni partner la stiano tirando per le lunghe. Perché lo stanno facendo? Non lo so».

GUERRA IN UCRAINA - LE TRUPPE UCRAINE E RUSSE AL FRONTE

3. KIEV, UCCISI 228 MILA SOLDATI RUSSI DA INIZIO INVASIONE

da www.corriere.it

L’Ucraina afferma di aver ucciso 228.340 soldati russi dall’inizio dell’invasione. Lo scrive in un post sui social il ministero della Difesa ucraino. Kiev sostiene inoltre che la Russia ha perso 4041 carri armati, 7863 veicoli blindati, 3519 droni, 315 jet e 308 elicotteri.

4. IL CAPO DELLA CIA RASSICURA MOSCA CON UNA TELEFONATA SEGRETA

da www.corriere.it

Il direttore della Cia Burns ha telefonato a Mosca per rassicurare il Cremlino dopo la rivolta di Prigozhin. Poco prima era volato a Kiev dove ha ricevuto il piano degli ucraini.

VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV

5. USA VALUTANO POSSIBILITÀ DI FORNIRE MUNIZIONI A GRAPPOLO A KIEV

da www.corriere.it

Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di fornire munizioni a grappolo all’Ucraina. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore congiunto degli Usa, Mark Milley, affermato che Washington sta pensando di fornire le munizioni «da molto tempo» e notando che le forze russe stanno usando tali munizioni sul campo di battaglia in Ucraina e che le forze ucraine hanno ricevuto bombe a grappolo da altri alleati, scrive Associated Press nel suo sito web. Milley ne ha parlato nelle scorse ore al National Press Club di Washington, sottolineando che le discussioni sul tema comunque continuano. «Gli ucraini le hanno chieste e altri paesi europei ne hanno fornito una parte, i russi le stanno usando», ha detto Milley. «C’è un processo decisionale in corso», ha aggiunto.

PUTIN E PRIGOZHIN prigozhin minaccia putin VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV assalto dei soldati ucraini in una trincea russa 9 assalto dei soldati ucraini in una trincea russa PRIGOZHIN E PUTIN