“PUTIN È APERTO A QUALSIASI CONTATTO E IDEA PER RISOLVERE LA QUESTIONE UCRAINA” - IL CREMLINO MANDA UN MESSAGGIO DI “APERTURA” DOPO L’INIZIO DELLA CONTROFFENSIVA UCRAINA, PECCATO CHE LE CONDIZIONI PER LUI PRATICABILI SIANO INACCETTABILI PER ZELENSKY – AD AGITARE MOSCA C'E' ANCHE IL RAPPORTO CON IL CAPO DELLA WAGNER PRIGOZHIN CHE IERI HA DICHIARATO CHE I SUOI COMBATTENTI “NON SARANNO MAI SOTTO IL CONTROLLO DEL MINISTERO DELLA DIFESA”

putin Yevgeny Prigozhin

1. CREMLINO, 'PUTIN APERTO A CONTATTI PER QUESTIONE UCRAINA'

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin è aperto a qualsiasi contatto e idea per discutere le varie opzioni per risolvere la questione ucraina: lo afferma il Cremlino, come riporta Interfax. "Il presidente Putin era e rimane aperto a qualsiasi contatto per discutere le opzioni di risoluzione del problema ucraino", ha dichiarato oggi ai media il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

2. ORA PRIGOZHIN SFIDA PUTIN: «I COMBATTENTI WAGNER SOTTO IL CONTROLLO DELLA DIFESA? MAI»

Estratto dell’articolo di Fabrizio Dragosei per www.corriere.it

evgenij prigozhin e vladimir putin 2

Continua lo scontro infinito tra il capo dei mercenari della Wagner e i più alti vertici dello Stato. E ancora una volta Evgenij Prigozhin sembra deciso a disubbidire perfino al Comandante supremo, non solo all’odiatissimo ministro della Difesa Shojgu e al capo di Stato Maggiore Gerasimov.

Dopo che martedì Vladimir Putin aveva sostenuto l’iniziativa dei vertici militari che prevede l’obbligo per tutte le forze autonome di firmare un contratto con la Difesa, l’estroverso ex ristoratore ha risposto picche: «Nessuno dei combattenti della Wagner è pronto a percorrere di nuovo la via della vergogna. Perciò nessuno firmerà accordi», ha risposo a chi gli ricordava le parole del presidente.

evgenij prigozhin e vladimir putin 4

La questione nasce da una necessità burocratica, quella di assicurare anche ai mercenari della Wagner e di altre formazioni indipendenti che operano in Ucraina i benefici di legge per gli ex combattenti: assistenza, pensione, eccetera.

Yevgeny Prigozhin Vladimir Putin