27 giu 2023 14:47

“PUTIN NON È PIÙ UN UOMO SOLO AL COMANDO, MA LE TRANSIZIONI SONO COMPLESSE” - L’EX AMBASCIATORE IN UNIONE SOVIETICA, SERGIO ROMANO: “PRIGOZHIN NON È SICURAMENTE UNA FIGURA USCITA FUORI DAI GIOCHI DOPO LE MOSSE DI SABATO. CON LUI DOVREMO FARE I CONTI IN FUTURO. ESISTONO STRUTTURE IN RUSSIA COME L’ESERCITO E L’INDUSTRIA ENERGETICA CHE MANTENGONO GRANDI POTERI. E UN DOPO PUTIN PUÒ ANCHE PREPARARSI CON L’ATTUALE PRESIDENTE IN CARICA…”