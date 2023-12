“PUTIN NON SI FERMERÀ ALL’UCRAINA, ATTACCHERÀ LA NATO” – JOE BIDEN SI GIOCA LA CARTA DELLA PAURA PER CONVINCERE IL CONGRESSO AD APPROVARE I NUOVI FONDI PER KIEV ENTRO NATALE: “NON POSSIAMO PERMETTERE CHE LA RUSSIA VINCA. SI RISCHIA UN COINVOLGIMENTO DELLE TRUPPE AMERICANE” – “È INCREDIBILE CHE SIAMO ARRIVATI A QUESTO PUNTO…”

JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS

BIDEN, SE PUTIN VINCE SI RISCHIA COINVOLGIMENTO TRUPPE USA

(ANSA) - "Se Putin conquista l'Ucraina non si fermerà lì... non possiamo lasciare che vinca": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, alludendo ad un suo possibile attacco contro un alleato Nato e all'ipotesi che di conseguenza le truppe americane finiscano col combattere quelle russe. (ANSA).

BIDEN, CONGRESSO APPROVI NUOVI FONDI A KIEV ENTRO NATALE

(ANSA) - "Il Congresso deve approvare i nuovi fondi all'Ucraina entro Natale". Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca. "E' incredibile che siamo arrivati a questo punto", ha sottolineato. (ANSA).

BIDEN, NON POSSIAMO PERMETTERE CHE PUTIN VINCA

(ANSA) - "Ho parlato con i nostri alleati europei al G7. Sono con noi al fianco dell'Ucraina". Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca. "Non possiamo permettere che vinca Putin", ha sottolineato ribadendo che "sta commettendo crimini contro l'umanità". (ANSA).

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho

Usa, Putin non si fermerà all'Ucraina, attaccherà la Nato

(ANSA) - Joe Biden al G7 ribadirà "il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina, soprattutto in questi mesi invernali". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa estera. "Gli Usa e l'Europa non possono permettersi la vittoria di Vladimir Putin. Dopo l'Ucraina potrebbe non fermarsi e minacciare i nostri alleati della Nato", ha sottolineato il funzionario della Casa Bianca.

putin biden JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS GAME OF DRONES - BY EMILIANO CARLI joe biden - volodymir zelensky le armi e la guerra israele hamas - vignetta by osho