28 giu 2023 17:33

“PUTIN STA PERDENDO LA GUERRA IN IRAQ” – RIMBAM-BIDEN COLPISCE ANCORA! L'ENNESIMA GAFFE DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI CHE CONFONDE LA GUERRA INIZIATA NEL 2003 DA BUSH CON QUELLA IN UCRAINA DI “MAD-VLAD” - QUALCUNO RIUSCIRÀ A CONVINCERE L’80ENNE JOE BIDEN A NON RICANDIDARSI PRIMA CHE FACCIA ALTRE FIGURE DA VECCHIO RINCRETINITO? (CHISSÀ COME SE LA RIDONO AL CREMLINO) - VIDEO!