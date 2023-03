“QUALCHE PICCOLO STALIN ANCORA CIRCOLA NEI CORRIDOI DI VIALE MAZZINI, IO NE CONOSCONO QUALCUNO ANCORA COL COLBACCO” –IL MINISTRO DELLA CULTURA, GENNARO SANGIULIANO A “CHE TEMPO CHE FA”, ACCUSA I SINISTRELLI DELLA RAI SOSTENENDO DI AVER SUBITO “CENSURE”: "PIÙ FACILE CHE CI SIA VITA SU MARTE CHE I PARTITI ESCANO DALLA RAI" - “CANONE SI MA...” – “TROPPI MANAGER STRANIERI NEI MUSEI? C’È STATO UN PROVINCIALISMO ESTEROFILO” E ANNUNCIA DI VOLER INAUGURARE TRENO ROMA-POMPEI... - VIDEO!

1. RAI, SANGIULIANO: «NEI CORRIDOI DI VIALE MAZZINI C’È ANCORA QUALCHE PICCOLO STALIN»

GENNARO SANGIULIANO A CHE TEMPO CHE FA

(LaPresse) «Qualche piccolo Stalin ancora circola nei corridoi di Viale Mazzini, io ne conosco qualcuno che ancora sta col colbacco». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a «Che Tempo Che Fa» su Rai3, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio che citava le parole di Gasparri sul «destalinizzare la Rai».

2. SANGIULIANO, VIA PARTITI DA RAI? PIÙ FACILE VITA SU MARTE

GENNARO SANGIULIANO A CHE TEMPO CHE FA

(ANSA) - Via i partiti dalla Rai o più facile ci sia vita su Marte? Ha chiesto Fabio Fazio al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ospite di Che Tempo che fa su Rai3: "più facile vita su Marte", ha risposto ironico. Con una lunga carriera alla Rai, ex direttore del Tg2, Sangiuliano ha duettato con Fazio particolarmente agguerrito.

3. SANGIULIANO, CANONE RESTI MA RAI SIA DAVVERO PLURALE

(ANSA) - Intervenendo sulla gratuità dei musei, il ministro della cultura Sangiuliano ha detto che "una cosa che vale va pagata". E dunque, ha detto Fazio, cosa dice a Salvini che ha detto di abolire il canone?". "La Rai - ha detto - deve essere servizio pubblico sostenuto dal canone, ma è suo dovere essere plurale, rappresentare il pensiero di tutti i cittadini e io ne so qualcosa ho subito censure sulla mia pelle".

GENNARO SANGIULIANO A CHE TEMPO CHE FA

Gasparri dice che bisogna 'destalinizzare la Rai', Sangiuliano 'conferma': "qualche piccolo Stalin ancora circola, qualcuno che sta ancora con il colbacco". Fazio ha chiuso con una battuta: "sarà per l'aria condizionata".

4. SANGIULIANO, TROPPI MANAGER STRANIERI? E' STATO PROVINCIALISMO

(ANSA) - "Non ho alcun pregiudizio sui manager stranieri alla guida delle nostre istituzioni culturali, alcuni ne ho conosciuti e hanno fatto bene il lavoro, ma trovo singolare che le prime 10, le più importanti come La Scala, il San Carlo, l'Opera di Torino, gli Uffizi, il Museo nazionale romano, Pompei, la Pinacoteca di Siena siano a guida straniera", ha detto il ministro Gennaro Sangiuliano intervenendo su Rai3 da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa.

"Strano che un paese come il nostro, con Università d'arte importanti come a Roma, Napolii, Firenze, Milano non riesca ad esprimere manager adatti. Trovo - ha sottolineato - che in passato ci sia stato provincialismo esterofilo. Bene gli stranieri, ma facciamo le cose con equilibrio", ha concluso sottolineando come i direttori di Uffizi e Pompei siano ottimi manager, ma riguardo agli altri, "non tutti hanno funzionato bene".

5. SANGIULIANO, PREPARIAMO TRENO DIRETTO ROMA - POMPEI

(ANSA) - "Stiamo lavorando ad un treno diretto Roma - Pompei" ha annunciato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3, parlando anche di collaborazioni con i colleghi di Turismo ed economia, "perchè l'industria culturale è un asset strategico e valorizzare il patrimonio è una grande occasione di crescita civile ma anche economica".

Sangiuliano, che con soddisfazione si è autodefinito 'napolicentrico' - "sono nato nel centro di Napoli - ha detto - accanto al Museo archeologico", ha parlato dell'apertura a luglio del museo dedicato a Caruso, "un atto doveroso" e del progetto del museo su Totò. E sempre sui nuovi musei, ha rivendicato l'accelerazione del museo sulla Shoah a Roma, "votato da tutto il Governo dopo che era stato annunciato 20 anni fa ma rimasto lettera morta mentre oggi ha un finanziamento stanziato".

