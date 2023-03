“QUANDO C'È LUI, IO NON DEVO PIÙ VENIRE, È IL TIPICO COMUNISTA CHE PENSA SOLO A INSULTARE". A "CARTABIANCA" FLAVIO BRIATORE IN TACKLE SUL SINISTRATO FRATOIANNI – A SCATENARE LA GAZZARRA TRA I DUE PRIMA IL TEMA DELLE CONCESSIONI BALNEARI E POI LA QUESTIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – IL BULLONAIRE: “LA F1 STA SVILUPPANDO UNA BENZINA PULITA A ZERO EMISSIONI CHE SARÀ PRONTA NEL 2026…” – A QUEL PUNTO FRATOIANNI MORMORA: "NON HO NEANCHE LO YACHT" - VIDEO

https://www.msn.com/it-it/notizie/video/briatore-fratoianni-scontro-in-tv-a-cartabianca-video/vi-AA184lG1

Estratto dell’articolo di Francesca Galici per ilgiornale.it

FRATOIANNI BRIATORE 1

Scontro a Cartabianca tra Flavio Briatore e Nicola Fratoianni sulla transizione ecologica. Il tema discusso durante il segmento del programma condotto da Bianca Berlinguer è il termine del 2035 previsto per l'immatricolazione dei veicoli con motore endotermico. L'esponente di Sinistra italiana si è dimostrato ancora una volta radicale nella sua posizione, incapace di analizzare con oggettività le difficoltà di questa transizione in temi così brevi nemmeno davanti alle obiezioni mosse dall'imprenditore, che pur riconoscendo la necessità di ridurre le emissioni, non considera le auto elettriche come valido strumento in tal senso.

flavio briatore

Dopo diverse intemperanze da parte di Fratoianni, Briatore ha sbottato: "Quando c'è Fratoianni io non devo più venire, è il tipico comunista che pensa solo a insultare". Lo scontro tra i due, in realtà, è iniziato prima, sul tema delle concessioni balneari. Briatore, che è un ottimo conoscitore del settore essendo lui stesso un operatore, pur riconoscendo la necessità di aumentare il costo delle concessioni, critica il meccanismo delle aste: "In Francia le concessioni sono state messe all'asta e tutte le spiagge sono in mano a tre gruppi... Se in Italia vengono messe all'asta le concessioni, io posso acquistarne altre, ma tante piccole aziende spariranno". Di diverso avviso Fratoianni: "In Italia amiamo il capitalismo finché è monopolistico".

Sul tema della transizione ecologica, però, gli animi si sono fatti ancora più caldi. L'imprenditore, che ha cercato di argomentare la sua posizione anche alla luce della maggiore esperienza maturata nell'automotive, avendo lui trascorso 8 anni nel mondo della Formula Uno dove, com'è noto, si sperimentano le soluzioni innovative per il mercato dell'auto. "La F1 sta sviluppando una benzina pulita a zero emissioni che sarà pronta nel 2026. I carburanti sintetici sostenibili sono una soluzione...

(...)

nicola fratoianni