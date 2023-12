“QUANDO CI SONO I COGNATI DI MEZZO, NOI DI DESTRA SALTIAMO SULLA SEDIA” – I “FRATELLI D’ITALIA” LIQUIDANO CON UNA BATTUTA L’INCHIESTA SULLE PRESUNTE MAZZETTE CHE HA PORTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI TOMMASO VERDINI. GIORGIA MELONI IN PRIVATO LA DEFINISCCE UNA “BRUTTA STORIA” E DÀ MANDATO AI SUOI DI LEGGERE ATTENTAMENTE L’ORDINANZA DEL GIP – DONZELLI: “NON SIAMO RICATTABILI” - MATTEO SALVINI DICE NO ALLE RICHIESTE DI INFORMATIVA URGENTE DELL’OPPOSIZIONE: “NON MI FACCIO DETTARE L’AGENDA”. IL RUOLO DEL “SUOCERO” VERDINI È INGOMBRANTE, MA NON RISULTANO CONTATTI DIRETTI SULLA VICENDA…

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

TOMMASO DENIS VERDINI

Giorgia Meloni in privato la definisce una “brutta storia” e dà mandato ai suoi fedelissimi di leggere l’ordinanza del gip. Matteo Salvini in pubblico fa spallucce alla richieste di informativa urgente in Aula che arriva, con calma, dalle opposizioni: “Non mi faccio dettare l’agenda da loro”. Ciaone? Antonio Tajani aggiunge che “sarà il leader della Lega a decidere se presentarsi in Aula, ma Denis Verdini non mi è prossimo, né parente”.

In questo triangolo della maggioranza […] c’è l’ultimo caso giudiziario caduto sul groppone del governo. […] E’ l’inchiesta sulle commesse dell’Anas che ha coinvolto Denis Verdini (indagato) e il figlio Tommaso (finito agli arresti domiciliari) insieme ad altri esponenti legati a una lobby che si sarebbe spartita gli appalti per il risanamento delle gallerie.

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Il legame tra Salvini e la famiglia Verdini è noto a tutti: il vicepremier è il compagno della sorella di Tommaso, Francesca. In questa faccenda viene tirato in ballo anche Federico Freni, sottosegretario all’Economia in quota Lega (non indagato). Si procede per corruzione e turbativa d’asta. Il primo capo di accusa ha rovinato la convalescenza a Meloni, a casa per un problema agli otoliti.

Battuta feroce, che viene da FdI: “Quando ci sono i cognati di mezzo noi di destra saltiamo sulla sedia”. Meloni teme che […] spuntino nuove carte, nuove rivelazioni. Non risultano contatti diretti con Salvini su questo caso specifico. [...]

federico freni 1 foto di bacco

Giovanni Donzelli, che in Toscana uscì dal Pdl per contrastare anche lo strapotere del gran visir Denis , dice: “Noi non siamo ricattabili”. Freni nel giorno del sì alla manovra è l’unico sottosegretario del Mef assente a Montecitorio. Sarebbe malato, in verità è in settimana bianca. [...] Matteo Salvini […] non intende mollare il suo sottosegretario, esponente del nuovo Carroccio romano. Ballano tutti sugli spilli.

[…] Dentro Fratelli d’Italia girano schemi per dire che la presunta attività illecita di Verdini, carte alla mano, sarebbe riconducibile ai tempi del governo Draghi, quando Enrico Giovannini era al posto di Salvini al ministero delle Infrastrutture e quando a capo dell’Anas c’era Massimo Simonini (di nomina M5s perché risalente al regno di Danilo Toninelli) solo che nel frattempo è diventato commissario della Statale Jonica (è indagato).

TOMMASO E DENIS VERDINI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Dunque davanti a un’opposizione un po’ floscia […] si tenta di giocare un doppio registro. Ufficialmente la linea è: semmai sarebbero fatti andati in scena con i precedenti governi. Meloni però è preoccupata […] e si muove con molta attenzione: spingere su questo caso potrebbe far accendere Salvini sugli inciampi giudiziari che stanno scuotendo FdI (Delmastro e Santanchè) . E così nel dubbio prende tempo[…]