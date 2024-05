7 mag 2024 16:57

“QUANDO MI DIMISI, TOTI MI SCRISSE: PER FARE IL BENE BISOGNA SAPER COLTIVARE IL MALE” - LA GIORNALISTA ELISA SERAFINI, EX ASSESSORE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL SINDACO BUCCI A GENOVA, SE NE ANDO’ IN APERTA POLEMICA CON I METODI DELLA DESTRA LOCALE – “UN SISTEMA CHE RITENEVO, E RITENGO TUTTORA, CORROTTO, CLIENTELARE E DANNOSO. IL TEMPO RESTITUISCE SEMPRE LA VERITÀ, LA RESTITUIRÀ ANCHE QUESTA VOLTA. E MAGARI CAPIREMO CHE PER FARE IL BENE, BISOGNA COLTIVARE IL BENE” – L’ESPOSTO IN PROCURA E IL LIBRO