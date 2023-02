“QUESTA È LA SONDA CHE VOLTEGGIAVA SOPRA CASA MIA” - GRILLO REGALA UN PALLONCINO BIANCO AL NUOVO AMBASCIATORE CINESE A ROMA JIA GUIDE PER IRONIZZARE SUI PALLONI SONDA DI PECHINO RINTRACCIATI E ABBATTUTI NEGLI STATI UNITI - "L’ELEVATO DI TORNO", DALLE SOLIDE POSIZIONI PRO PECHINO, MERCOLEDÌ SERA ERA ALLA FESTA A VILLA MIANI A ROMA IN COMPAGNIA DI DUE COLLABORATORI FILO-CINESI. TRA GLI OSPITI POLITICI ANCHE L’EX MINISTRO LEGHISTA GIAN MARCO CENTINAIO…

Un semplice palloncino bianco gonfiabile, di quelli che si usano per le feste. Beppe Grillo lo regala al nuovo ambasciatore cinese in Italia Jia Guide, durante il ricevimento per il suo insediamento che si è tenuto ieri sera a Roma a Villa Miani. O meglio glielo restituisce, perché Grillo racconta al diplomatico e agli altri presenti che in realtà si tratta di un pallone sonda cinese che volteggiava sopra la sua casa di Genova, recuperato per riconsegnarlo al legittimo proprietario. Una battuta, quella del comico genovese, per ironizzare sui palloni sonda di Pechino rintracciati e abbattuti negli Stati Uniti.

Grillo non era da solo alla serata, ma era in compagnia di Nina Monti, che gestisce il blog e i social del garante M5s, e - soprattutto- di due fidati collaboratori, Danilo Della Valle e Fabio Massimo Parenti. Entrambi scrivono per il sito del garante e entrambi hanno posizioni che sono state bollate come «filo cinesi». Della Valle è stato candidato alle ultime Politiche con il Movimento. Sul blog Della Valle ha scritto anche diverse analisi sulla guerra in Ucraina, in cui parla del «mito dell’orso russo invasore».

Oltre a Grillo, Tra gli ospiti «politici» l'ex ministro leghista Gian Marco Centinaio