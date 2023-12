19 dic 2023 13:11

“QUESTE FOTO SPIEGANO PERCHÉ SIA UN PO’ IRRITATO” – GUIDO CROSETTO PUBBLICA SU TWITTER LE IMMAGINI DEI LAVORI ALLA CASA ROMANA, DI PROPRIETÀ DI CARMINE SALADINO, DOVE IL MINISTRO VIVE “GRATUITAMENTE” DA SETTEMBRE, COME RIVELATO DAL “FATTO”: “MI DISGUSTA DOVERLO FARE MA MI SONO STUFATO. I LAVORI SONO A QUESTO PUNTO”. LA VERA DOMANDA NON RIGUARDA L’AFFITTO NON ANCORA PAGATO, VISTO IL CAOS E L’AFFOLLAMENTO DI OPERAI NELL’ABITAZIONE, MA PERCHÉ UN MINISTRO VIVE, ANZI, “DORME” (COME HA DETTO LUI), IN UN CANTIERE ANCORA APERTO. NON POTEVA RIMANERE NELLA VECCHIA RESIDENZA AI PARIOLI O TROVARSI UN’ALTRA SISTEMAZIONE TEMPORANEA?