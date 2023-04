“QUESTI AMBIENTALISTI FINISCONO SOLO PER STARE SULLE PALLE ALLE PERSONE” – FEDERICO PALMAROLI, IN ARTE “OSHO”, PRENDE DI PETTO GLI ECO-PISCHELLI CHE IMBRATTANO I MONUMENTI: “TROVO INUTILE QUESTA FORMA DI PROTESTA, MI SEMBRA PURO ESIBIZIONISMO” – “LA CARNE SINTETICA? SONO ASSOLUTAMENTE CONTRARIO. DA PICCOLO SOGNAVO DI FARE IL MACELLAIO, MI PIACEVA TOCCARE LA CARNE CRUDA…”

Federico Palmaroli, […] autore delle vignette firmate Osho, […] è d'accordo con le multe e il carcere che il governo Meloni intende introdurre?

[…] «Trovo inutile questa forma di protesta, mi sembra un puro esibizionismo. La conseguenza è che questi ambientalisti finiscono solo per stare sulle palle alle persone.

Non mi sembra di aver visto grande vicinanza nei confronti delle loro azioni, a parte la Schlein.

Pure Nardella si è infervorato parecchio quando hanno imbrattato palazzo Vecchio. Almeno su questo mi sembra che ci sia convergenza da parte delle forze politiche nel proibire queste forme di protesta inutili» .

Gli attivisti di Ultima Generazione rispondono che invece di punire loro bisognerebbe occuparsi di chi non fa nulla per salvare il pianeta.

«Intraprendere azioni per difendere il pianeta è necessario ma non credo che, senza di loro, saremmo tutti qui tranquilli ad aspettare che il pianeta muoia e che ci ricordiamo del riscaldamento globale solo grazie a loro. Anzi, secondo me si genera un processo contrario. Non credo che la gente se ne sbatta dell'ambiente ma quelle proteste non sono accattivanti» .

Ha dei consigli? Lei che cosa farebbe al posto loro?

«[…] Al posto loro non cercherei di attuare forme di vandalismo che non sono utili e provocano solo danni abnormi. Se pensiamo a tutta l'acqua che è stata utilizzata per pulire Palazzo Vecchio mi è sembrato che abbiano fatto solo autogoal».

[…] È d'accordo sul divieto del governo Meloni alla carne sintetica?

«Sono assolutamente contrario alla carne sintetica. Non riesco a immaginare un futuro di alimenti creati in laboratorio. Sono legato a un certo tipo di tradizione gastronomica. […] Da piccolo sognavo di fare il macellaio. Mi piaceva toccare la carne cruda, sentirne l'odore. Pensare che la carne arrivi in provetta è inconcepibile per me, non riesco ad accettarlo […]».

Lei ha partecipato agli Stati generali della cultura nazionale. Erano le prove per combattere l'egemonia culturale della sinistra e imporre un'egemonia culturale della destra?

«Che sia esistita per anni un'egemonia culturale della sinistra è poco ma sicuro. Non va combattuta, sarebbe auspicabile un affiancamento da parte della cultura della destra che è stata a lungo ghettizzata».

[…] È pronto per Sanremo?

«Le vignette a Sanremo mi sembrano piuttosto complicate da proporre. È quasi più facile immaginare che io possa condurlo».

