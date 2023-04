“PER QUESTI RAGAZZI SERVE IL TSO: IL VERO INQUINAMENTO È NELLE LORO MENTI” – SGARBI AFFONDA IL COLPO CONTRO "I GRETINI" DI ULTIMA GENERAZIONE CHE HANNO SCARICATO DEL LIQUIDO NERO A BASE DI CARBONE VEGETALE NELLA BARCACCIA IN PIAZZA DI SPAGNA – “GROTTESCHI AMBIENTALISTI, “PICCIOTTI” AL SOLDO DI UN CAPITALISMO CRIMINALE CHE ALIMENTA FOTOVOLTAICO E RINNOVABILI” – LA SCHLEIN VUOLE DIALOGARE CON LORO? IMPOSSIBILE. SONO MENTI MALATE” - VIDEO

♠ Roma - Tinta di nero l'acqua della fontana della Barcaccia ? E' assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'emergenza siccità che mette in crisi l'agricoltura, la produzione di energia... insomma la nostra stessa sussistenza, e ci sono dei responsabili. pic.twitter.com/AROZ0oU8CX — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) April 1, 2023

L’attacco più duro contro l’ultimo blitz di Ultima generazione arriva da Vittorio Sgarbi, che davanti alle immagini della fontana della Barcaccia in piazza di Spagna piena di liquido nero invoca il Trattamento sanitario obbligatorio per gli attivisti. «È ora di finirla con queste provocazioni in nome di un alto ideale fasullo come quello del clima – dice il sottosegretario alla Cultura all’Adnkronos – Peggiorato, sì, ma da questi grotteschi ambientalisti, disperati in buona fede, “picciotti” al soldo di un capitalismo criminale che alimenta fotovoltaico e rinnovabili». Dopo l’ennesima azione dimostrativa contro un monumento, non ultimo Palazzo Vecchio a Firenze, Sgarbi aggiunge: «Il vero inquinamento è nelle loro menti. Andrebbero rinchiusi all’interno di luoghi di recupero psicologico con trattamento sanitario obbligatorio».

E a chi come la segretaria del Pd, Elly Schlein, invita invece ad ascoltare le ragioni dei giovani ambientalisti, Sgarbi tira dritto: «Assolutamente no. Elly Schlein è una donna intelligente. Non si può dialogare con delle menti malate».

