(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Se a voi sembra normale questo tipo di stampa... ragazzi ditemi voi, grazie per il lavoro che fate, perché secondo me ci fate prendere un sacco di voti, questo non è giornalismo è pettegolezzo". Così Arianna Meloni, sorella di Giorgia, ha risposto - in un video pubblicato su alcuni siti - ad alcuni giornalisti che, dopo la kermesse di FdI a un anno dal giuramento del governo, le chiedevano se qualcuno sta cercando di colpire la premier usando la sfera privata. A chi le chiedeva come sta la premer, Arianna Meloni, lasciando in scooter il teatro Brancaccio di Roma, ha riposto: "Secondo lei come sta?".

