“QUESTO RUOLO TOGLIE TUTTO, MI FIDO SOLO DI ME STESSA" - GIORGIA MELONI AFFIDA IL SUO SFOGO-EGOLATRINO ALLE DITA AMICHE DI BRUNO VESPA CHE LO INFIOCCHETTA NEL SUO NUOVO LIBRO, “IL RANCORE E LA SPERANZA": “A VOLTE MI DICONO ‘MI MANCHI’, E IO RISPONDO ‘ANCH’IO MI MANCO’. VEDO SEMPRE IL BICCHIERE MEZZO VUOTO, L'EMERGENZA È LA TUA UNICA CERTEZZA” - POI, DIECI RIGHE DOPO, DICE L'OPPOSTO: “SONO LA STESSA PERSONA, E LA COSA CHE MI RENDE ORGOGLIOSA È DI ESSERMI MOSSA COME SEMPRE” - I GIORNALI? “NON LEGGO NIENTE PER NON ESSERE CONDIZIONATA”

Dal “Corriere della Sera”

Esce oggi il libro di Bruno Vespa, «Il rancore e la speranza. Ritratto di una nazione dal dopoguerra a Giorgia Meloni, in un mondo macchiato di sangue», 21 euro, 364 pagine. Anticipiamo un brano dal capitolo XI «L’ambizione del primo governo di legislatura».

Giorgia Meloni mi accoglie da sola nella sua stanza a Palazzo Chigi, che ha reso più semplice e luminosa. Colori chiari, niente damaschi. È appena passato il primo anno di governo, ma sembrano dieci, tante sono le cose accadute. (...) La traumatica rottura della relazione decennale con Andrea Giambruno, annunciata il 20 ottobre 2023, l’ha ferita profondamente, ma lei è una donna forte.

Eppure, in un anno a Palazzo Chigi, qualcosa è cambiato. La sua persona, per esempio.

«Me la sono persa. A volte mi dicono “mi manchi”, e io rispondo “anch’io mi manco”. Questo è un ruolo che ti toglie tutto, e puoi farlo solo se ci credi veramente.

Puoi farlo, certo, se sei molto vanitosa — e non è il mio caso — o se sei troppo responsabile. In questo caso non riesci a vedere i vantaggi personali di quello che fai.

Io vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma è anche la mia forza riuscire a immaginare sempre lo scenario peggiore. Appena risolto un problema, vedo solo che ne ho altri cento davanti.

Assumendo questo incarico non avevo capito che avrei dovuto fare i conti con due problemi enormi. Il primo: qualunque imprevisto accada nel mondo, riguarda anche te. Il secondo: non esiste programmazione. L’emergenza è la tua unica certezza».

Una tragedia, per una come lei, commento. «Infatti. Io sono del segno del Capricorno. Molto schematica. Per me, che devo sapere tutto prima di affrontare qualunque cosa, è un problema. Eppure mi sono sorpresa di me stessa. Un paradosso.

Di fronte all’emergenza sono serena, senza l’ansia di un tempo. Ha presente gli atleti quando si mettono ai blocchi? Il cervello li isola: pensano unicamente alla gara.

Allo sparo, partono concentrati solo su quella. Margaret Thatcher si faceva portare soltanto i giornali che parlavano bene di lei. Io nemmeno quelli. Non leggo niente per non essere condizionata.

Non ho padroni, non ho niente da restituire. Mi fido solo della mia coscienza e mi interessa solo il giudizio degli italiani».

Com’è cambiato in un anno il presidente del Consiglio?, le chiedo. «Anche qui sono la stessa persona, e la cosa che mi rende orgogliosa è di essermi mossa a livello internazionale esattamente come mi sono sempre mossa.

Mai paludata per il ruolo. La franchezza di sempre. Sono schietta nel trasferire le mie convinzioni. Non abbasso la testa. Non ho complessi d’inferiorità.

Quello che temevano fosse una debolezza per l’Italia è diventata una forza. In Italia è mancata troppo a lungo la politica, e l’impressione che ho è che in politica estera l’assenza della politica ci abbia portato a essere dei follower, cioè a inseguire gli altri per essere certi di non sbagliare. Io provo a fare dell’Italia una nazione leader, da inseguire. Prenda il vertice arabo del Cairo del 21 ottobre, un incontro cruciale con la crisi in Israele.

Ho spiazzato tutti e sono stata l’unico leader del G7 a essere presente. Qualcuno lo sconsigliava, visto che gli altri avevano preferito essere presenti con i loro ministri degli Esteri, ma i paesi arabi, a cominciare dal presidente egiziano al-Sisi, hanno apprezzato moltissimo questo coraggio».

Si parla di un suo rapporto privilegiato con Biden. «Mi ci intendo bene. Quando non sono d’accordo, glielo dico, perché sei utile, e sei amico, se dici le cose come stanno.

Con Ursula von der Leyen lavoro bene, con il primo ministro britannico Sunak siamo diventati amici. Ma anche con molti leader mediorientali e con il primo ministro indiano Modi.

In India è scoppiata la “Melodimania”, i social hanno rilanciato i miei incontri con Modi montando i nostri scambi con le musiche di Bollywood. Alla fine ho scoperto di avere follower anche tra gli indiani…» .

(...) Il 30 ottobre è stato raggiunto anche l’accordo di maggioranza sulla riforma costituzionale che prevede l’elezione diretta del primo ministro.

(...) Non è anomalo che un premier eletto non possa revocare un ministro che non funziona?, le chiedo. «Abbiamo voluto lasciare inalterati i poteri del presidente della Repubblica come elemento di garanzia assoluta.

Se oggi andassi da lui chiedendogli di revocare un ministro che dà problemi, credo che non incontrerei resistenze. A maggior ragione non le incontrerebbe un presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo. Se poi nella discussione parlamentare si vorranno introdurre dei correttivi, vedremo» .

