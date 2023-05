“QUI ANCORA NESSUNO HA CAPITO SE SOTTO IL FAMOSO TRENCH VERDE C’È ANCHE UN PO’ DI POLITICA” – RONCONE DÀ UN CONSIGLIO A CHIARA GRIBAUDO, COINQUILINA E CONSIGLIERA DI ELLY SCHLEIN: “POTREBBE RITAGLIARSI IL RUOLO DI GRILLO PARLANTE E RIFERIRE I NOSTRI DUBBI A ELLY: CREDE DI GUIDARE UN PARTITO O UN MOVIMENTO CHE SI BATTE PER I DIRITTI CIVILI? COSA PENSA SUL PNRR? E SULLA GUERRA IN UCRAINA? DIRE CHE SPENDE 300 EURO A SEDUTA CON UN’ESPERTA DI ARMOCROMIA PORTA CONSENSO?”

Estratto dell’articolo di Fabrizio Roncone per “Corriere della Sera - Sette”

[…] Chiara Gribaudo […] è una politica di professione. Già alla terza legislatura, tutti sanno che è molto rampante, molto […]. Nessuno è perciò rimasto sorpreso da come e quanto abbia brigato per diventare capogruppo alla Camera, anche se, alla fine, la Schlein ha dovuto fare i conti con le correnti interne (è una balla che se ne frega), e così a guidare le truppe dem è finita Chiara Braga, perché poi – persino nel Pd – ogni tanto la bravura e l’esperienza vengono riconosciute.

La Gribaudo c’è rimasta non male, malissimo. La nomina a vice-presidente del partito l’ha […] vissuta come un contentino. […] ma non deve farsi sopraffare dall’amarezza. Anche perché […] può assumere un ruolo fondamentale. A patto di uscire dal “tortello magico” […] e di sottrarsi al coro del quanto sei brava Elly, non t’hanno visto arrivare e ora, poverini, non capiscono nemmeno quello che hai in testa.

La Gribaudo potrebbe infatti ritagliarsi il ruolo di Grillo Parlante (favola di Pinocchio) e riferire alla sua amica i nostri dubbi: Elly crede di guidare un partito o un movimento che si batte per i diritti civili? Cosa pensa sul Pnrr, oltre la generica frase da bar «è una straordinaria occasione che stiamo perdendo?»

E sulla Sanità? E sulla guerra in Ucraina? È stata una buona idea farsi intervistare, per la prima volta, in esclusiva, da Vogue – nota rivista di riferimento della classe operaia, dei precari, degli ultimi? Dire che spende 300 euro a seduta con un’esperta di armocromia porta consenso? La Gribaudo avrebbe insomma il delicato compito di spiegare alla sua amica che qui ancora nessuno ha capito se sotto il famoso trench verde c’è anche un po’ di politica.

