Estratto dell’articolo di Stefano Cappellini per la Repubblica

carla bruni e nicolas sarkozy a venezia

[…] Nicolas Sarkozy compare alla Mostra del cinema di Venezia insieme alla moglie Carla Bruni, che è al Lido perché voce narrante di un documentario sulla storia della Mostra. […], quando le parole dell’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato sulle responsabilità francesi nell’abbattimento del Dc9 Itavia a Ustica hanno già fatto il giro di tutte le cancellerie. Ovvio che Sarkò e Bruni siano a Venezia per altre ragioni, che peraltro l’ex modella sbriga senza il marito, assente sia sul tappeto rosso […]

Quando si alzano per tornare all’interno dell’hotel proviamo a cogliere l’occasione per cavare all’ex presidente un commento sul caso Ustica. […] Qualificarsi come un giornalista di Repubblica non aiuta quanto chiedere una foto. Sarkozy sbuffa e sibila subito tre no di fila. La scorta capisce e ci spintona via. Ci riavviciniamo pochi metri più avanti dal lato di Bruni: «Signora Bruni, avete letto Amato?».

Bruni si ferma ad ascoltare e la scorta finalmente si placa: «No – risponde – che è successo, cosa dice Amato?». Riassumiamo rapidamente la questione. Ma prima che Bruni possa rispondere il marito, esauriti i selfie, le afferra un braccio e le dice: «È Repubblica! Gauche, gauche…». Spariscono dietro la porta girevole, non prima che Sarkò si giri un’ultima volta ridendo: «Oui, oui, gauche!».

