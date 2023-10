“I RAGAZZI NON AVEVANO ABBASTANZA CIBO, E QUELLO CHE AVEVANO ERA CONGELATO E SPESSO SCADUTO” – PARLA YOUSSEF KADMIRI, L’EX DIPENDENTE CHE HA DENUNCIATO LA COOPERATIVA GESTITA DA LADY SOUMAHORO, LILIANE MUREKATETE, E LA MADRE: “UNA VERGOGNA. I RAGAZZI NON AVEVANO ACQUA CALDA, I VESTITI ERANO SPORCHI. GLI RUBAVANO LA PAGA E TANTO PER POTERSI COMPRARE LE SCARPE ANDAVANO A LAVORARE IN NERO. HO DECISO DI DENUNCIARE QUANDO MI HANNO CHIESTO..."

Youssef Kadmiri - ex dipendente delle coop di Liliane Murekatete

Estratto dell’articolo di Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

Youssef Kadmiri, lei è stato il primo a denunciare le ombre della cooperativa Karibu: non solo lo sfruttamento dei lavoratori, molti stranieri come lui, ma anche le condizioni «senza dignità» in cui venivano tenuti i migranti, tanti minori. Oggi che sono finite agli arresti domiciliari Liliane Murekatete e sua madre Marie Terese Mukamitsindo è soddisfatto?

«Le loro bugie finalmente sono state scoperte».

Liliane ha sempre sostenuto di non saper nulla del giro di denaro, ma soprattutto delle condizioni in cui vivevano i ragazzi. Non è così?

«Non è vero niente. Io l’ho vista negli uffici di Panorama dove c’era la sede della Karibu, assieme alla sorella […] . Come faceva a non sapere quello che succedeva? Tutte bugie. Si deve vergognare».

Liliane Murekatete con la madre, Marie Therese Mukamitsindo

Voi non venivate pagati, ma dicono che Liliane comprasse vestiti, gioielli, profumi...

«C’è molta tristezza. Io non ho ancora ricevuto il pagamento di quello che mi spetta e la cosa peggiore è che senza quei contratti pagati non posso avere il permesso di soggiorno […] ».

Quando si è deciso a denunciare al sindacato Uiltuc quella situazione?

«Quando mi hanno chiesto delle fatture false per pagarmi. Altri hanno portato buste paga false. Io non ho voluto. Ma quello che mi faceva ancora più male era come venivano trattati quei ragazzi».

la moglie di soumahoro non è l'arena

Gli ospiti della struttura?

«Sì, non potevo sopportare di vedere cosa succedeva lì. I ragazzi non avevano abbastanza cibo, e quello che avevano era congelato e spesso scaduto, non avevano acqua calda, i vestiti erano pochi e sporchi. Non c’era nessuno che si prendesse cura di loro. Gli rubavano la paga settimanale e tanti per potersi comprare le scarpe andavano a lavorare in nero invece di andare a scuola. Una vergogna». […]

