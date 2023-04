“I RAGAZZINI MI OSANNANO, NEMMENO FOSSI ARIANA GRANDE, MA INFATTI IO SO’ ‘NA GRANDE” – MAURIZIO CROZZA SI METTE LA PARRUCCA BIONDA E IMITA GIORGIA MELONI: “COSA CI IMPORTA DEL PNRR QUANDO IO E MIO COGNATO ABBIAMO OTTENUTO DELLE SCRITTE ‘CONTIENE INSETTI’ SULLE ETICHETTE? - MA SCUSA, EVADERE CHE REATO È? SE L’EVASORE VUOLE ANDARE IN GALERA BASTA CHE SALVA UNO IN MARE E LO SFONNAMO…” - VIDEO!

Da www.corriere.it

maurizio crozza imita giorgia meloni 1

Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza diventa Giorgia Meloni entusiasta per i successi di Governo ottenuti e sulla depenalizzazione del reato di evasione fiscale. «I ragazzini mi osannano, nemmeno fossi Ariana Grande, ma infatti io so’ ‘na grande. Cosa ci importa del pnrr quando io e mio cognato abbiamo ottenuto delle scritte ‘contiene insetti’ sulle etichette» dice il comico nei panni della premier.

maurizio crozza imita giorgia meloni 3

«Ma io sto su un F35 mica su un F24... Ma scusa, evadere che reato è? Basta che ci dai li sordi e amici come prima. Se l’evasore vuole andare in galera basta che fa un rave e becca sei anni oppure basta che salva uno in mare e lo sfonnamo… ma lo decide lui. Noi in definitiva non combattiamo l’evasione, ma combattiamo chi combatte l’evasione. E’ per questo che ci hanno votato» conclude Crozza.

maurizio crozza imita giorgia meloni 2 maurizio crozza imita giorgia meloni 5 maurizio crozza imita giorgia meloni 4