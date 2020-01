“LA RAI VA SANZIONATA” - LO “SPOT” DI SALVINI A “PORTA A PORTA” NELL’INTERVALLO DI JUVE-ROMA CREA UN GRAN CASINO. BONACCINI ALL’ATTACCO A “CIRCO MASSIMO”: “È UNA COSA CLAMOROSA. IL SERVIZIO PUBBLICO NON HA FATTO IL SUO MESTIERE. LA SCENA DEL CITOFONO? È SQUALLIDO, È UNO DEI PUNTI PIÙ BASSI MAI RAGGIUNTI” - VESPA: "PROPORRÒ ALLA RETE IL RIEQUILIBRIO" – MICHELE ANZALDI FA UN ESPOSTO ALL’AGCOM. MA TANTO DOPO LE ELEZIONI IN EMILIA GUALTIERI METTERÀ ALLA PORTA SALINI...

2 – BONACCINI A CIRCO MASSIMO

“La campagna elettorale di Salvini al citofono? E’ uno dei punti più bassi mai raggiunti. E’ poco edificante ed è un messaggio che arrivai ai cittadini, ricordiamolo, da un ex Ministro dell’Interno. E’ veramente squallido”. Così il Presidente della Regione Emilia Romagna entra nella polemica sulla caccia allo spacciatore da parte del leader della Lega. “Il traffico di droga c’è da decenni nel nord, nella parte più ricca del paese – aggiunge il candidato del centrosinistra – e allora chiediamoci chi sono i consumatori e chi sono i trafficanti. I luoghi del malaffare non si scardinano al citofono, li scardinano altri. E Salvini è stato ministro per un anno e mezzo”.

Sul fatto che il centrosinistra si stia facendo dettare i temi della campagna elettorale da Salvini, Bonaccini spiega che “l’autocritica va fatta per la situazione di qualche anno fa, quando sembrava che questo paese dovesse accogliere chiunque, mentre questo non è possibile. Ma oggi non c’è alcuna invasione e la sicurezza, dal punto di vista dei cittadini, è una preoccupazione che ormai viene dopo quella per il lavoro. Da noi c’è praticamente la piena occupazione, le aziende faticano a trovare lavoratori, ma la cassa integrazione è raddoppiata guarda caso dopo la finanziaria del governo gialloverde. La più grande bugia che Salvini ha raccontato è quella dei 600 mila rimpatri”.

Bonaccini accusa poi la Rai per la presenza di Salvini in tv durante l’intervallo di Juventus Roma. “E’ una cosa clamorosa. Come lo era nche su Rai3 la sera prima. Il servizio pubblico non ha fatto bene il suo mestiere. Servirebbero sanzioni. Pensate che la Borgonzoni scappa, ha rifiutato il confronto su Sky. Poi a scappare dopo le elezioni sarà Salvini, non lo vedrà più nessuno”.

“Non so se le dimissioni di Di Maio da capo politico del Cinquestelle avranno un impatto negativo”, dice poi il Presidente dell’Emilia Romagna che rinnova il suo invito “al voto disgiunto, è quella la via per i Cinquestelle. Ci sono stati vari appelli anche da parte di esponenti del Movimento, come Raffaella Sensoli che ha capito che Borgonzoni vuole privatizzare la sanità io voglio che continui a essere pubblica. Anche alcuni leghisti, ne ho incontrati, potrebbero optare per il voto disgiunto. Borgonzoni vuole tagliare l’Irpef regionale che finanzia la sanità e il fondo per i disabili che è il più alto in Italia. Borgonzoni vuole forse togliere fondi ai disabili”.

Sul “tifo” di Mihajlovic per Salvini Bonaccini risponde che non gli “interessa chi vota Sinisa. Lui combatte la partita più importante della sua vita, io gli voglio bene e auguro a lui e tutti quelli che gli vogliono che lui quella partita la vinca”. Bonaccini poi evidenzia come “Mihajlovic si sia curato in un Ospedale pubblico a Bologna, mentre il governo gialloverde aveva insignito la nostra come regione benchmark, quindi quella con la migliore sanità. Ma la nostra avversaria ora la vuole smantellare”.

3 – ESPOSTO ANZALDI ALL’AGCOM: VALUTARE SANZIONI DOPO SALVINI A RAI1

(LaPresse) - “Valutare se non ricorrano gli estremi non soltanto per la richiesta di riequilibrio, sebbene manchino poche ore all’apertura delle urne, ma anche di sanzioni nei confronti dei responsabili”. E’ quanto chiede il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in una lettera-esposto inviata al presidente dell'Agcom Angelo Marcello Cardani e ai commissari Antonio Martusciello, Mario Morcellini, Antonio Nicita, Francesco Posteraro.

4 – SALVINI NELL’INTERVALLO DI JUVE-ROMA, IL PD CONTRO LA RAI: «COMIZIO SOLITARIO». VESPA: «PROPORRÒ IL RIEQUILIBRIO»

Da www.corriere.it

L’anticipazione della puntata di mercoledì di Porta a Porta, andata in onda durante l’intervallo della partita di Coppa Italia Juventus-Roma, suscita l’indignazione del Pd. Al posto del consueto lancio della trasmissione, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, è stato trasmesso un inserto in cui Matteo Salvini, senza contraddittorio, discute proprio della campagna elettorale in quelle regioni. Uno spezzone che il segretario del Pd Nicola Zingaretti non esita a definire, in un tweet, un «solitario comizio». «Mai così in basso, altro che libertà e autonomia», aggiunge Zingaretti, «e lo chiamano servizio pubblico».

Rossi (Pd): «Comportamento della Rai gravissimo»

Dura anche la reazione dello staff di Stefano Bonaccini, candidato dem in Emilia Romagna. Andrea Rossi, deputato Pd e responsabile della campagna elettorale di Bonaccini, ha annunciato un esposto urgente all’Agcom. «Lo spot di Salvini (...) andato in onda durante l’intervallo della partita come “anteprima di Porta a Porta” è un fatto gravissimo e senza precedenti», spiega Rossi, che aggiunge: «Il comportamento della Rai è gravissimo, inaccettabile, inqualificabile. L’Emilia-Romagna non merita questo trattamento, né di essere raccontata in questo modo».

Vespa: «Proporrò alla rete il riequilibrio»

Nella mattinata di giovedì è arrivata la nota di Bruno Vespa, dopo le polemiche per l’intervento del leader della Lega durante l’intervallo della partita: «Ieri e oggi Zingaretti e Salvini sono stati nostri ospiti entrambi per 53 minuti. Identico tempo in video e in voce abbiamo dato a Bonaccini e Borgonzoni, non trascurando di dar brevemente voce anche alle liste minori». Gli spot con Zingaretti e con Salvini sono andati entrambi in onda nell’intervallo delle partite di Coppa Italia. «Per una svista della redazione — di cui mi assumo come sempre la responsabilità — il tempo di parola di Salvini è stato maggiore di quello di Zingaretti (che ha condiviso lo spazio con Meloni) e di maggiore impatto politico. «Proporrò — conclude la nota — alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni domani sera nello spot di Porta a porta che andrà durante «Don Matteo».

Anzaldi: «Valutare esposto»

In una lettera inviata al presidente dell'Agcom, il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, chiede di valutare «se non ricorrano gli estremi non soltanto per la richiesta di riequilibrio, sebbene manchino poche ore all'apertura delle urne, ma anche di sanzioni nei confronti dei responsabili».

“Nella prima serata di Rai1 di mercoledì 22 gennaio – scrive Anzaldi – si è verificato un episodio che appare una chiara e gravissima violazione della par condicio elettorale, a pochissimi giorni dal voto in Emilia Romagna e in Calabria. A Matteo Salvini, leader della Lega, è stato riservato uno spazio nel corso dell’intervallo della partita di Coppa Italia Juve-Roma, come anticipazione del programma ‘Porta a porta’, che non ha paragoni con nessun’altra forza politica. Lo stesso conduttore Bruno Vespa ha ammesso in una nota il trattamento di favore. Si tratta dell’ennesimo episodio di violazione della par condicio in Rai, per questa campagna elettorale per le regionali, che segue quanto accaduto al Tg2, con i servizi elettorali dedicati esclusivamente a Salvini, e a Rai3 a Cartabianca, con la presenza di Salvini nell’ultima puntata prima del voto. Alla luce di questi episodi, vi chiedo di valutare se non ricorrano gli estremi non soltanto per la richiesta di riequilibrio, sebbene manchino poche ore all’apertura delle urne, ma anche di sanzioni nei confronti dei responsabili”.

