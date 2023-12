GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

SALVINI, LA LEGA SUL MES? VEDIAMO QUANDO SI VOTA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Continuo a ritenere che deciderà il Parlamento. Non ho cambiato idea". Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto a una domanda sulla ratifica del Mes, in un punto stampa ad Atreju. "Vediamo quando si vota, ho espresso la mia idea: che un pensionato, un precario eventualmente debba pagare per salvare un banca tedesca non mi sembra il centro della nostra attenzione e politica", ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture. Cosa farà la Lega quando si arriverà al voto? "Vediamo quando si vota", ha replicato Salvini.

SALVINI, CON MUSK PARLATO DI INFRASTRUTTURE, NON DI FIGLI E GPA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Con Elon Musk "ho parlato di infrastrutture, di Ponte, di nucleare, di intelligenza artificiale di sicurezza su strade, autostrade e ferrovie, non dei figli degli altri, lascio a voi il dibattito". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a chi gli chiede del fatto che il patron di Tesla e X abbia avuto uno dei figli con la gestazione per altri (Gpa).

SALVINI, PATTO STABILITÀ? SE NE OCCUPA GIORGETTI, TOTALE FIDUCIA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "La riforma del Patto di stabilità? Se ne sta occupando il ministro dell'Economia" Giancarlo Giorgetti, "in cui ho totale fiducia". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a margine di Atreju.

SALVINI, SPIACE NO DI SCHLEIN AD ATREJU, ASSENTI SEMPRE IN TORTO

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Mi spiace che Elly Schlein non ci sia, perché gli assenti hanno sempre torto, poi le faccio i migliori auguri". Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a margine di Atreju.

SALVINI, CON SCHLEIN ALLA GUIDA DEL PD GOVERNIAMO PER 20 ANNI

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "La premessa è che abbiamo l'intenzione di governare a lungo insieme questo paese e se l'alternativa è la Schlein siamo condannati a governare per vent'anni. Dio ci conservi Schlein alla guida del Partito democratico". Così il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Atreju.

SALVINI, CENTRODESTRA HA DOVERE DI ESSERE UNITO ANCHE IN EUROPA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Il centrodestra unito, che sta facendo una rivoluzione in Italia, ha il dovere di essere unito e vincente anche in Europa. Quindi il prossimo anno mandiamo a casa la sinistra che ha fatto solo disastri". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Atreju. E ha aggiunto: "Noi oggi vinceremo le elezioni europee non con una competizione dentro il centrodestra ma mettendo la sinistra di fronte ai disastri di questi decenni è nemica dello sviluppo e dell'umanità"

SALVINI, LANDINI CI ILLUMINA, CI INDICA SEMPRE COSA NON FARE

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Per me sempre il parere di Landini è sempre significativo e una luce perché" ad esempio "quando abbiamo fatto il codice appalti e Landini ha detto 'non va bene' abbiamo avuto la certezza che era un ottimo codice". Landini "ci indica sempre quello che non dobbiamo fare, quindi scegliamo l'alternativa". Così il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Atreju.

SALVINI, DA SECONDO STO BENISSIMO SPECIE SE GIORGIA AL COMANDO

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Ho letto sui giornali che 'Salvini arriva ad Atreju da secondo' e io posso dirvi, sotto voce, da secondi si sta benissimo. Specie se chi guida il Consiglio dei ministri si chiama Giorgia Meloni, essere secondi di altri anche no". L'ha detto il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, dal palco di Atreju, accolto dagli applausi.