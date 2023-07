“REAGIREMO ALLE PRATICHE ECONOMICHE SLEALI, MA CERCHIAMO UNA CONCORRENZA SANA” – IL SEGRETARIO AL TESORO USA, JANET YELLEN, ARRIVA A PECHINO E MANDA UN SEGNALE DI APERTURA A XI JINPING: “SPERO CHE LA MIA VISITA POSSA CREARE UNA COMUNICAZIONE PIÙ REGOLARE. I DISACCORDI NON PEGGIORINO LE RELAZIONI BILATERALI” – E DIVENTA VIRALE LA SUA CENA IN UN RISTORANTE DI CUCINA YUNNAN: AVREBBE PARTICOLARMENTE APPREZZATO I FUNGHI E IMPRESSIONATO PER LA SUA ABILITÀ CON LE BACCHETTE…

Instead of dining with senior Chinese officials, Janet #Yellen opted to have her dinner at a Yunnan cuisine restaurant in Beijing.

The restaurant owner mentioned that Yellen has a penchant for mushrooms and ordered four servings of the delectable wild mushroom dishes. ???? pic.twitter.com/K1wUXAIwdB — CN Wire (@Sino_Market) July 7, 2023 "Our economic relationship with China must work for American businesses and American workers," says US Treasury Secretary Janet Yellen, as she begins two days of talks designed to stabilize fraught ties between the two superpowers https://t.co/N1f1NYIpbr pic.twitter.com/bTggTqfbGP — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 7, 2023

janet yellen a cena in un ristorante di cucina yunnan a pechino

YELLEN VIRALE SUI SOCIAL, CENA IN RISTORANTE DI CUCINA YUNNAN

(ANSA) - Alla vigilia della sua prima tornata di incontri di alto livello a Pechino, il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha cenato ieri sera con il suo team in un ristorante di cucina Yunnan (In&Out), molto popolare tra la comunità straniera: le foto, finite sui social media, sono diventate virali.

Alcuni clienti hanno anche commentato online che Yellen avrebbe in particolare apprezzato i funghi della cucina del sudovest della Cina, impressionando anche per l'abilità nell'uso delle bacchette.

Yellen, quanto ad oggi, ha un'agenda fitta di incontri tra le preoccupazioni delle imprese americane e le prospettive economiche globali, quando le relazioni tra i due Paesi sono ai minimi degli ultimi decenni. E vedrà la sua ex controparte, l'ex vicepremier Liu He, con la quale è pronta a scambiare opinioni sullo stato delle economie Usa e cinese, nonché sulle prospettive internazionali.

janet yellen a cena in un ristorante di cucina yunnan a pechino i tweet

Yellen dovrebbe vedere anche i rappresentanti delle aziende americane in Cina, in una sessione ospitata dalla Camera di commercio americana al fine di ascoltare le sfide che le aziende Usa devono affrontare in Cina, rimarcando il concetto di "sana concorrenza economica" che implica affrontare ciò che Washington ritiene pratiche sleali, tra cui le barriere all'accesso al mercato.

In un tweet dopo l'arrivo a Pechino di ieri pomeriggio, Yellen ha affermato che, sebbene gli Stati Uniti proteggano la propria sicurezza nazionale quando necessario, "questo viaggio rappresenta un'opportunità per comunicare ed evitare problemi di comunicazione o incomprensioni". La Cina ha intensificato la sua risposta ai limiti dei chip statunitensi e, prima del viaggio di Yellen, ha svelato nuovi controlli sulle esportazioni sui metalli chiave per la produzione di semiconduttori, il gallio e il germanio.

janet yellen a cena in un ristorante di cucina yunnan a pechino

YELLEN, PREOCCUPATA DA STRETTA CINA SU EXPORT METALLI RARI

(ANSA) - Janet Yellen si è detta "preoccupata" dalla decisione della Cina di avviare i controlli sull'export di metalli rari (gallio e germanio), essenziali per la produzione hi-tech. Incontrando a Pechino i rappresentanti delle aziende Usa in Cina, Yellen ha aggiunto che il disaccoppiamento delle economie di Usa e Cina è "virtualmente impossibile", aggiungendo che è nell'interesse di Pechino "aprire la sua economia verso un modello di mercato".

Washington, ha aggiunto Yellen sulla stretta cinese all'export di gallio e germanio, sta ancora valutando l'impatto della mossa, ma la vicenda ha rafforzato il proposito di "catene di approvvigionamento resilienti e diversificate".

janet yellen in cina

Mentre, sul disaccoppiamento delle economie, il segretario al Tesoro ha detto che "cerchiamo di diversificare, non di separare" e che una separazione tra "le due maggiori economie mondiali sarebbe destabilizzante per l'economia globale e sarebbe virtualmente impossibile da intraprendere".

Yellen ha anche preso di mira l'economia pianificata della Cina, esortando Pechino a tornare a pratiche più orientate al mercato, utili in passato a sostenere la sua rapida crescita.

janet yellen e liu he 1

"Uno spostamento verso le riforme del mercato sarebbe nell'interesse della Cina", dato che "un approccio basato sul mercato ha dato stimoli alla rapida crescita e ha contribuito a far uscire centinaia di milioni di persone dalla povertà. Questa è una storia di notevole successo economico". Per altro verso, l'enorme classe media cinese in crescita ha fornito un grande mercato per beni e servizi americani.

YELLEN, REAGIREMO A PRATICHE ECONOMICHE SLEALI DELLA CINA

(ANSA) - Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha avvertito che Stati Uniti e alleati reagiranno contro ciò che ha definito le "pratiche economiche sleali" della Cina, invitata a sposare riforme di mercato.

janet yellen nicholas burns

Parlando a Pechino ad un incontro con le aziende Usa, Yellen ha detto di "credere sia nel migliore interesse di entrambi i Paesi assicurare di avere linee di comunicazione dirette e chiare ad alto livello". Scambi regolari potrebbero aiutare a monitorare i rischi economici e finanziari quando sull'economia globale pesano "i venti contrari come la guerra illegale della Russia contro l'Ucraina e gli effetti persistenti della pandemia".

Yellen ha affermato che avrebbe chiarito ai funzionari cinesi che Washington non stava cercando "una separazione totale delle nostre economie", ma avrebbe sollevato preoccupazioni circa il loro uso di sussidi estesi per le imprese statali e le imprese nazionali, barriere all'accesso al mercato per le imprese straniere, e le recenti "azioni punitive" contro le imprese statunitensi, assicurando che le azioni mirate di Washington contro Pechino erano basate sulle preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Il segretario al Tesoro americano ha avuto questa mattina un incontro con Liu He, l'ex braccio destro del presidente Xi Jinping sui dossier economici più delicati, mentre nel pomeriggio è atteso il faccia a faccia presso la Grande sala del popolo con il premier Li Qiang.

janet yellen in cina

I funzionari americano hanno anticipato che di aspettarsi anche che Yellen avrebbe sollevato i preoccupazioni sull'impatto della nuova legge cinese sul controspionaggio a danno delle aziende Usa, mettendo in guardia Pechino sulle conseguenze della fornitura di aiuti letali alla Russia.

Da parte cinese, invece, le attese sono, tra l'altro, di manifestazione del malumore sui vari piani decisi dall'amministrazione Biden di limitare gli investimenti cinesi delle società americane in un momento in cui l'economia del Dragone è in affanno, tra la crisi del mercato immobiliare e le difficoltà del post Covid. Mentre il mercato del lavoro viaggia in aque agitate, soprattutto per la disoccupazione giovanile (16-24 anni) schizzata al record del 20,8% a maggio.

janet yellen arriva in cina

YELLEN, 'GLI USA CERCANO UNA CONCORRENZA SANA CON LA CINA'

(ANSA) - La speranza è che "la mia visita possa creare una comunicazione più regolare": è quanto ha detto il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen, incontrando il premier cinese Li Qiang nella Grande sala del popolo. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, "cercano una concorrenza sana che non sia quella del chi vince prende tutto".

YELLEN, 'DISACCORDI NON PEGGIORINO LE RELAZIONI USA-CINA'

(ANSA) - Usa e Cina dovrebbero seguire "un insieme equo di regole che possa avvantaggiare sia noi sia Pechino nel tempo". E soprattutto, ha affermato il segretario al Tesoro Janet Yellen incontrando il premier Li Qiang, "Usa e Cina non dovrebbero permettere che qualsiasi disaccordo peggiori le relazioni" bilaterali.

i piatti mangiati da janet yellen a pechino janet yellen a cena in un ristorante di cucina yunnan a pechino