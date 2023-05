“REGIONI ROSSE? CON QUELLO CHE PAGO ALL’ARMOCROMISTA CI MANCA PURE CHE SBAGLI I COLORI” – PAOLO KESSISOGLU INDOSSA I PANNI GRIFFATI DI ELLY SCHLEIN, A “DIMARTEDÌ”: “QUI SI GODE, A BRESCIA ROCCAFORTE DELLA DESTRA ABBIAMO SPOPOLATO. AVEVAMO GIÀ IL SINDACO USCENTE? APPUNTO, LA PROSSIMA VOLTA SI FACCIA FURBO E STIA DENTRO. NON HA FATTO IN TEMPO A ESSERE USCENTE CHE SIAMO ARRIVATI NOI, NON CI HANNO VISTO ARRIVARE” – “I BALLOTTAGGI SONO AL CENTRONORD? E IO PER STACCARE VADO AL SUD…” - VIDEO

paolo kessisoglu imita elly schlein a dimartedi 2

A Di Martedì Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu […] hanno preso in giro la segretaria del Pd, Elly Schlein, per i risultati poco entusiasmanti delle ultime elezioni comunali.

In attesa dei ballottaggi […] la destra conduce 4 a 2 avendo conquistato città come Treviso, Sondrio, Imperia e Latina. Nonostante ciò, la Schlein ha commentato che “il Pd è in ottima salute e c’è grande ottimismo per il secondo turno”. Ecco allora che Luca e Paolo ne hanno fatto una parodia. Il primo in veste di intervistatore e il secondo nei panni del capo del partito democratico.

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN

Paolo-Schelin esordisce cantando: “Qui si gode, qui a Brescia, una roccaforte della destra, abbiamo spopolato”. Luca […] fa notare che la città aveva già il sindaco uscente di sinistra e la finta Schlein replica: “Appunto, la prossima volta si faccia furbo e stia dentro, non ha fatto in tempo ad essere uscente che siamo arrivati noi, non ci han visto arrivare”.

[…] Luca, allora, prova a ribattere: “Ha capito le regioni rosse e quelle blu? Mi sa che confonde i colori”. E la finta-Schlein: “Con tutto quello che pago all’armocromista ci manchi pure che sbagli i colori…”. […] il finto giornalista Luca ricorda alla finta Schelin che la sinistra ha perso quattro città importante come Treviso, Sondrio, Imperia e Latina.

“Ah ma saran mica posti civili quelli, Treviso… l’unica cosa bella è lo spritz che è rosso”, risponde Paolo-Schlein. Luca, spazientito, allora chiede: “Quindi, ora? In vista dei ballottaggi cosa farà?”. E Paolo: “Sarà dura, ma voglio essere netta, son carica a pallettoni, continuerò a girare l'Italia, andrò a Napoli poi Ischia...”.

paolo kessisoglu imita elly schlein a dimartedi 1

E ancora Luca: “Ma i ballottaggi sono al centro e al Nord!”. La Schelin-parodia non può che ammettere: “Appunto, per staccare vado al sud, comizi in Costiera amalfitana, ho bisogno di un po' di vacanza”. […] Paolo-Schelin chiude: “Guardi, su sta roba ha ragione mio papà, mi dice che nella nostra famiglia non ha mai fatto un ca***o nessuno e ci siam sempre trovati bene, io sono la pecora nera, perché c'ho la mania di lavorare”. […]

