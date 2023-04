“RENZI DIRETTORE DEL ‘RIFORMISTA’? L’IMPORTANTE È CHE NON SI SVILUPPINO CONFLITTI DI INTERESSE” – CARLO CALENDA MANDA UN AVVERTIMENTO ALL'AMICO-NEMICO MATTEONZO: “HO SAPUTO LA NOTIZIA UN POCHETTINO PRIMA. MI HA CHIAMATO, BONTÀ SUA" – “È UNA SITUAZIONE INEDITA. L’INDIPENDENZA SARÀ MOLTO IMPORTANTE. TRACCIARE UNA LINEA TRA IL LAVORO DI SENATORE E QUELLO DI DIRETTORE NON È UNA COSA SEMPLICISSIMA. RISPETTO IL SUO PERCORSO DI ALLONTANAMENTO DAL LAVORO DIRETTO NEL TERZO POLO, MA QUESTO DEVE ESSERE MOLTO CHIARO…”

(ANSA) - Ha saputo insieme agli altri che Renzi avrebbe diretto Il Riformista? "L'ho saputo un pochettino prima degli altri.

Mi ha chiamato, bontà sua. Bisogna dire però, a tutela dei lettori del Riformista, che il giornale non ha niente ha che fare con il Terzo Polo". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato a Tagadà su La7.

"Questa - ha proseguito - è una situazione inedita. L'indipendenza sarà molto importante per Renzi. Tracciare una linea tra il lavoro di senatore e quello di direttore del giornale non è una cosa semplicissima.

Il passaggio di Renzi, che va a dirigere un contropotere, è un passo importante. Rispetto il suo percorso di allontanamento dal lavoro diretto nel Terzo Polo, ma questo deve essere molto chiaro. Sennò si fa confusione sia nel Terzo Polo che nel Riformista. L'importante è che non si sviluppino conflitti d'interesse. E i liberali in tutto il mondo sono andati in crisi proprio su questo. Se vogliamo riformare l'Italia, dobbiamo fare chiarezza".

