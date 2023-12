29 dic 2023 14:16

“RENZI, GODITI I TUOI SOLDI E NON ROMPERCI LE PALLE” - CARLO CALENDA SBROCCA DOPO LE ULTIME DICHIARAZIONI DI MATTEONZO IN MERITO ALLA SUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – “CI DOBBIAMO VERGOGNARE PERCHÉ NON PRENDIAMO SOLDI DA AUTOCRATI, IMPRENDITORI, LOBBISTI ETC, MENTRE VENIAMO LAUTAMENTE PAGATI DAI CITTADINI ITALIANI PER SVOLGERE UNA FUNZIONE PUBBLICA? PERCHÉ CI FAI LA GRAZIA DI PAGARE LE TASSE? IL MONDO ALL’INCONTRARIO ALTRO CHE LIBERALISMO. GODITI I TUOI SOLDI SERENAMENTE MA NON FARCI LA MORALE”