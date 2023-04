6 apr 2023 09:56

“RENZI HA FATTO UN PASSO INDIETRO O DI LATO, CHIAMATELO COME VI PARE...” - CARLO CALENDA ESULTA PER ESSERSI TOLTO MATTEONZO DAI PIEDI: “NON C'ERA UNA DOPPIA LEADERSHIP DEL TERZO POLO, PERCHÉ IL LEADER SONO IO. VOGLIO RIBADIRE CHE RENZI NON È NEGLI ORGANI DEL TERZO POLO E NON SI CANDIDERÀ A LEADER DEL TERZO POLO. VIENE IN PARLAMENTO A FARE DEI DISCORSI, PERALTRO FATTI ANCHE MOLTO BENE - MI ABBONERÒ AL RIFORMISTA E PENSO CHE RENZI SARÀ ANCHE MOLTO BRAVO A FARE QUESTO LAVORO”