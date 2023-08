“RENZI HA FORNITO A GIORGIA MELONI TUTTE LE CARTE PER SFUGGIRE A PIÙ DI QUALCHE POLEMICA” - “DOMANI” SOTTOLINEA IL SOCCORSO DI MATTEONZO AL GOVERNO CON UNA PROPOSTA DI LEGGE SUL PREMIERATO (VISTO CHE IL TANTO MILLANTATO PRESIDENZIALISMO NON DECOLLA), UN RILANCIO CONTRO IL SALARIO MINIMO DI PD E CINQUE STELLE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO, CON IL RIPRISTINO DI CASA ITALIA E ITALIA SICURA…

Matteo Renzi rilancia. In una conferenza stampa da un’ora, il leader di Italia viva ha presentato tre proposte di legge che sembrano più un assist che una sfida alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nonostante l’ex premier l’abbia messa giù come un modo per rivelare l’inconsistenza del lavoro compiuto fin qui dal governo, infatti, Renzi offre di fatto a Meloni la via d’uscita per tre strettoie.

La prima è il presidenzialismo […] che per adesso non avanza. Renzi ha firmato a favore di telecamera una proposta di legge che introduce il premierato, offrendola di fatto alla maggioranza come punto di partenza. […] Prevede l'introduzione dell'elezione diretta del presidente del Consiglio […]

Secondo passaggio, il contrasto al dissesto idrogeologico, con il ripristino di Casa Italia e Italia sicura: stavolta, l’occhiolino di Renzi è diretto a Licia Ronzulli. La capogruppo di Forza Italia, che aveva spiegato che avrebbe volentieri accolto Renzi nel suo partito senza particolari problemi, aveva infatti dato disponibilità a trasformare in ordini del giorno due emendamenti sul tema presentati da Italia viva.

Un provvedimento, ha provocato il leader di Italia viva, che farebbe svanire anche le accuse di ferie troppo lunghe che vengono mosse in questi giorni ai senatori. […]

CONTRO CONTE E LA CGIL

Soluzioni da riformista di destra con cui Renzi prova anche a far passare in secondo piano la polemica sui soggiorni al Twiga della ministra Daniela Santanchè dei suoi parlamentari, accusati anche dall’ex alleato Carlo Calenda di una scelta inopportuna.

La terza proposta di Renzi, invece, tenta di sbaragliare a sinistra. Unico capo delle opposizioni a non sottoscrivere la proposta di salario minimo proposta da Pd e M5s, l’ex premier […] ha tentato di smarcarsi sposando un’iniziativa di legge popolare: «Io oggi firmo qui la partecipazione al lavoro per una governance di impresa partecipata dai lavoratori, una proposta di legge di iniziativa popolare avanzata dalla Cisl. Vuol dire che se fai un bel guadagno a fine anno, detasso l'utile se va in tasca ai lavoratori. È uno strumento molto potente contro le disuguaglianze». Insomma, se Meloni volesse, Renzi le ha fornito tutte le carte per sfuggire a più di qualche polemica. E forse, anche alle pretese di qualche alleato.

