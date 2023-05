“RENZI MI HA DETTO ‘IO GUADAGNO 2 MILIONI E MEZZO DI EURO CON GLI ARABI’” – A “DIMARTEDÌ” CARLO CALENDA SPUTTANA IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD, SUO EX ALLEATO, RIVELANDO QUANTO INCASSEREBBE MATTEONZO DA BIN SALMAN (ACCUSATO DI AVER FATTO A PEZZI IL GIORNALISTA JAMAL KHASHOGGI): “HO SBAGLIATO A FIDARMI. MENTRE STAVO IN GIRO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE È ANDATO DA UNA PARLAMENTARE DI AZIONE E L'HA CONVINTA A PASSARE CON LUI..." - VIDEO!

MALEDETTO IL GIORNO CHE T'HO INCONTRATO - RENZI E CALENDA BY MACONDO

"Mentre stavo in giro per la campagna elettorale anche per quelli di Italia Viva, è andato da una parlamentare di Azione e l'ha convinta a passare con lui: uno fa una cosa del genere e poi ti chiede di andare insieme alla europee? Ho già dato e mi sono sbagliato io a fidarmi, perché Renzi ha fatto Renzi". Così Carlo Calenda a Di Martedì su la7. "Io mi sono fidato quando mi ha detto 'io guadagno 2 milioni e mezzo con gli arabi - ha continuato Calenda - faccio un passo indietro, voglio fare il partito liberal-democratico. Ci ho creduto, ho sbagliato".

MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 4 MATTEO RENZI CARLO CALENDA MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 1 MATTEO RENZI CARLO CALENDA IN VESPA - MEME matteo renzi direttore del riformista by macondo MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 3 LAWRENZI D'ARABIA RENZI D ARABIA - BY MACONDO matteo renzi mohammed bin salman matteo renzi mohammed bin salman 1 ARABIA VIVA LA GUERRA DEI SOLDATINI DI CARTA - VIGNETTA BY MACONDO