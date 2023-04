30 apr 2023 19:47

“RENZI STAVA SUL CAZZO PURE AI BAMBINI!” – MAURIZIO CROZZA VESTE I PANNI DI CARLO CALENDA E SPERNACCHIA IL DIVORZIO POLITICO CON MATTEONZO: “RENZI STAVA ANTIPATICO PURE ALLE MAESTRE, DOVEVI SENTIRE I BIDELLI! MENTRE A ME SU TWITTER FIOCCAVANO I LIKE - C’ERAVAMO DETTI ‘FINCHÉ MATTARELLA NON CI SEPARI'! – ORA NEL TERZO POLO CONTO QUANTO L’ALLORO NEL RAGÙ, PUOI ANCHE NON METTERCELO" - VIDEO!